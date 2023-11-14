Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye genelinde yayımlanan Resmi Gazete'de duyurulan 10 GB internet desteği başvuruları, öğrenciler arasında büyük ilgi görmeye başladı. Bu teknoloji destek programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, öğrencilere eğitim süreçlerinde ve sosyal hayatlarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. İşte 10 GB internet desteği başvurusu hakkında önemli detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ön lisans ve lisans öğrencileri destekten faydalanabilecek.

Öğrencilerin örgün eğitim alanlarda olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak öğrencilerin 26 yaşından gün almamış olmaları ve daha önce bu destekten yararlanmamış olmaları şartı aranmaktadır.

Başvuru için belirlenen tarihler arasında, öğrenciye ait telefon hattının başvuru yapacak kişinin üzerine olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADIMLARI

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yaparak başvurularını gerçekleştirecekler.

Başvurular, sistem tarafından değerlendirilecek ve öğrencilerin girdiği bilgilerin internet desteği şartlarını karşılaması durumunda başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de 14 Kasım Salı günü yayımlanan bilgiye göre, "İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır" ifadesi kullanılmıştır.

Gençlere yönelik bu destek programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Bakan Uraloğlu, yükseköğretim öğrencilerine 12 ay boyunca aylık 10 GB, yıllık toplamda 120 GB ücretsiz internet imkanı sunacaklarını duyurmuştur.

TÜM OPERATÖRLERDE GEÇERLİ!

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilecek ve destek bedeli Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecektir. Öğrencilere sağlanacak bu teknoloji destek programı, eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.