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Sosyal medya üzerinde popülerliğini artıran Nevra Bilem, Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Bilem'in altın paylaşımları dikkat çekerken, bazı kişiler tarafından dolandırıldığı iddia edilen mağdurlar arasında depremzedeler de bulunuyor.

Son günlerde sosyal medya fenomeni Nevra Bilem hakkındaki iddialar büyük bir dikkat çekiyor. İddialara göre fenomen, polis tarafından ifadeye çağrıldı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Mağdur sayısı ise her geçen gün artıyor. Bu mağdurlar arasında depremzedeler de bulunuyor.

Bilem'in paylaşımlarında gösterdiği altınlar, takipçilerini etkileyerek bir mobilya firmasına reklam yapması sonucunda birçok kişi parasını kaybetti. Ancak ünlü fenomen, bu markanın reklamını yapmaktan vazgeçmedi ve "Güvenle alabilirsiniz, hiçbir sıkıntı çıkmayacak" ifadelerini kullandı.