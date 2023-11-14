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İstanbul'da gerçekleştirilen Kafes Operasyonları, organize suç örgütü olan "Sarallar" grubunun lideri Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sarallar çetesi, İstanbul Esenyurt ilçesindeki sitelerde ev sahiplerini ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmalama, şiddet uygulama, sahte evrak düzenleyerek daireleri başkalarına kiralama, hırsızlık, silahlı saldırı, kasten öldürmeye teşebbüs etme gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Operasyon kapsamında toplamda 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen ekipleri tebrik ederek, "İstanbul genelinde korkutma, baskı ve şiddet eylemlerine karışan bu şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Sarallar çetesinin lideri Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına kararlı bir şekilde devam edeceği mesajını veriyor.