Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç alanlarına göre güncelledik

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Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının merkezi yönetim bütçeden en büyük payı alan kurum olduğunu hatırlatan Tekin, eğitim öğretimdeki öğrenci sayılarına ilişkin de veriler paylaştı.

Ortaöğretimde okullaşma oranının 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 91,7'ye yükseldiğini dile getiren Tekin, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 18 bin 675 okul öncesi, 25 bin 216 ilkokul, 18 bin 88 ortaokul ve 12 bin 535 lise ile toplam 74 bin 514 okulumuzda 1 milyon 170 bin 699 öğretmen ve 19 milyon 229 bin 677 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam edilmektedir" diye konuştu.

"OKULLARIMIZDA ÖNLEME MÜDAHALE KOMİSYONLARI KURDUK"

Bakan Tekin, okullarda aldıkları karara ilişkin şunları kaydetti: "Dijital bağımlılıkla mücadele için öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları, bu türden cihazlarla sınıflara girmemeleri ve okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan kaçınmaları noktasında önlemler aldık. Çocuklarımızın sınıfları cep telefonuyla girmelerini istemediğimizi okul müdürlüklerimize bildirdik. Son günlerde yoğun bir şekilde gündemimize gelen; öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek şekilde bir tedbir olmak üzere velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için ziyaretlerin eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde randevu sistemi ve zaman çizelgesiyle yapılmasını sağladık. Devamsızlık ve erken okul terki riski taşıyan öğrencilerin devam ettiği okullara yönelik kurumsal kapasite geliştirme ve erken okul terkine yönelik farkındalık arttırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda okullarımızda önleme müdahale komisyonları kurduk."

Eğitimin tüm kademelerinde okuldan erken ayrılma riski taşıyan öğrencilerin erken tespitini kolaylaştırmak için çoklu veri noktaları kullanan bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini vurgulayan Tekin, günümüzdeki ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmelerin öğrenci merkezli anlayıştan bir adım daha öteye gitmeyi zorunlu kıldığını dile getirdi.

Seçmeli dersler bölümünün güncellendiğini belirten Tekin, "Bu doğrultuda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanmakta olan haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli dersler bölümünü; öğrencilerimizin gerekli akademik becerileri edinmelerinin yanında yetenekleri doğrultusunda da yetiştirilmelerinin sağlanması, ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda gelişimlerine zemin hazırlanması; millî, manevi, ahlaki ve insani değerlerimizin kazandırılması amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere güncelledik" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK BÜTÇESİNE 1 TRİLYON 90 MİLYAR 229 MİLYON 668 BİN LİRA TAHSİS EDİLMİŞTİR"

Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçenin detayına ilişkin bilgi veren Tekin, şöyle konuştu: "Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz faaliyetler için 2024 yılında 790 milyar 60 milyon 716 bin lira personel giderleri, 94 milyar 210 milyon 419 bin lira sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 79 milyar 707 milyon 141 bin lira mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 25 milyar 902 milyon 262 bin lira devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 100 milyar lira sermaye giderleri, 349 milyon 130 bin lira sermaye transferleri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ÖSYM'ye aktarılacak 1 milyar 900 milyon liralık hazine yardımı hariç toplam 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lira tahsis edilmiştir."