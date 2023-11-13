Tahmini Okuma Süresi: dakika

2024 yılı kredi ve burs rakamlarının belirlendiği dönemde lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine ise 6 bin lira destek sağlanmıştı. Ümraniye Belediyesi, bu destekleri bir adım öteye taşıyarak Ümraniye'de ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği sunuyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ:

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Ümraniye'de ikamet etmeleri ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Başvurular, Ümraniye Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Ümraniye’de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Ümraniye Belediyesi’nin resmi web sitesindeki başvuru formuna öğrenci belgenizi yüklemeniz yeterli. Başvuru incelemesini takiben 7 bin TL tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak. Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz hepimizin sevinci. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek. Eğitim desteğini alacak olan tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.