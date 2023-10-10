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Genç Birikim Derneği Başkanı Dr. Salih Yüce’nin daveti üzerine katılım sağlayan Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği kanser farkındalığı için Muş’ta bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ayşe Esengin yaptığı açıklamada, “Muş’ta ‘Benim Hikâyem’ mottosuyla düzenlenen ‘10. Uluslararası Onkoloji Günleri’ programına birçok ülkeden bilim insanı ve sivil toplum örgütü temsilcisi, kanser farkındalığı için Muş’ta bir araya geldi. Hastalığı atlatanlar hikâyelerini ve mücadele süreçlerini anlattı. Genç Birikim Derneği’nin ev sahipliğinde farklı sivil toplum örgütlerinin destek verdiği buluşmada ana tema meme kanseriydi. Onkoloji günlerinde kanserle mücadelede önleyici yöntemler, erken teşhis tedavi ve psikososyal destekler gibi konular konuşuldu. 40’a yakın bilim insanı erken tanı tedavi ve kanser sonrası yaşam konularında deneyimlerini paylaştı. ‘Hikâyem hayat olsun’ sloganıyla meme kanserinde mücadeleyi kazanmış kadınlar başarı hikâyelerini anlattı ayrıca Genç Birikim Derneği Başkanı Dr. Salih Yüce Beye göstermiş olduğu misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (İlknur Erkol)