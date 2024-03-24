Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile görüşüp sağlık sorunlarını dinledi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Gerentolog Ceren Kurnaz Şen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürü Fahrettin Arsan ile huzurevinde kalan hastaların genel sağlık durumlarını görüştü.

“Bizlerin en kıymetli hazineleri olan yaşlılarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak asli görevlerimizin başındadır” diyen Kozan, “Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimize, tecrübeleriyle geleceğimize ışık tutandır. Bugün burada yaşlanmayan sadece yaş alan büyüklerimizle bir araya geldik. Gelenek ve göreneklerimizde yer alan yaşlıya saygı ve hürmet de bunun en büyük göstergesidir. Büyüklerimizin yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Onların hakkını ödeyemeyiz. Kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz. Sadece bu özel günde değil her zaman onları ziyaret etmemiz, onlara sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız milletçe onlara verdiğimiz değerin bir ifadesidir. Bu duygularla, tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor; Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Yapılan ziyarette huzurevi sakinleri ile bol bol sohbet edilerek karanfil takdim edildi.