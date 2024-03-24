1964 yılından bu yana her yılın mart ayının son pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası bu yılda Yozgat’ta çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Kutlanacak hafta için hazırlanan etkinliklere Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, tüm vatandaşları davet etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen Kütüphaneler Haftasının 60'ıncısı, bu yıl 25 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.

Müdür Çiftçi, her yıl mart ayının son pazartesi günü ile başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen kütüphane haftasının bu yıl “Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zekâ Temelli Akıllı Kütüphaneler” ana temasıyla 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında kutlanacağı belirtti.

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Müdürü Çiftçi, “Bilindiği üzere kamuoyunda kitap okuma kütüphane kullanma konularındaki bilinci güçlendirmek ve dünyada iyi uygulama örneklerine ilişkin önemli gelişmeleri paylaşmak üzere 1964 yılından bu yana her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta yurt çapında ‘Kütüphane Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu yılda kütüphane haftası ‘Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler!’ ana temasıyla, 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında kutlanacak” dedi.

25 Mart Pazartesi günü başlayacak program şu şekilde;

25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.30’da Yozgat Kültür Merkezi Salonunda program gerçekleştirilecek. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütüphane Haftası mesajı okunması ile devam edecek. Açılış konuşması, yeni İl Halk Kütüphanesi ve Bebek Çocuk Kütüphanesi tanıtım videosu gösterimi, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Korosu müzik resitali, orf, ritim, ve dans oyunları ile program son bulacak.

27 Mart 2024 Çarşamba günü 10.30 -11.30 saatleri arasında 3 yaş, 14.00-15.00 saatleri 4 yaş için Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde kütüphane şenliği gerçekleştirilecek. Programda, palyaçolu yüz boyama, robotik kodlama ve stem oyunları, 3d kalemle anahtarlık tasarımı, anne-çocuk pamuk şeker yapımı, hayal kütüphanem etkinlikleri yer alacak.

29 Mart 2024 Cuma günü 10.30 -11.30 saatleri arasında 3-4 yaş, 14.00-15.00 saatleri arası 5 yaş için Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde kütüphane şenliği gerçekleştirilecek. Programda, palyaçolu yüz boyama, robotik kodlama ve stem oyunları, 3d kalemle anahtarlık tasarımı, anne-çocuk pamuk şeker yapımı, hayal kütüphanem etkinlikleri yer alacak.