66 bin lira para ödülü verilecek Uluslarası Bozok Film Festivalinde birçok etkinlik düzenlenecek.

9 Ekim 2023 tarihinde açılış töreni ile başlayacak festival, 15 Ekim Pazar günü gala töreni ile son bulacak.

Festivalde Yozgat'ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmet Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek.

Yozgat Uluslarası Bozok Film Festivali’nin 2’incisini düzenlemek için valilik toplantı salonunda imza töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Radyo Televizyon programı Öğretim Görevlisi ve Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı katıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FESTİVAL OLACAK”

İmza töreninden önce konuşma yapan Polat, “Yiğitler Şehri Yozgat demiştik. Türkiye tam ortası artık mottomuz bu biliyorsunuz. Tarihin, lezzetin, doğanın, sanatın tam ortası Yozgat’ı inşallah festivalin de tam ortası olarak duyuracağız. Yozgat hikayesi bol olan bir şehir. Çok uzaklarda Yozgat denince atan kalpleri artık biliyorsunuz. Dün Bozok Üniversitemizden bir hocamız Hatay Hassa’ya gitmiş. Yozgat’tan geldim deyince, hemşehrimiz gelmiş demişler. Yozgat’ın gücünün ne kadar büyük olduğunu biz biliyoruz. Ama bazen anlatmak, tanıtmak da gerekiyor. Aldığımızı daha iyi anlatmak gerekiyor. Turizm, eserlerle bu anlatılıyor. Festivallerle anlatıyor. Geçen sene birisini yaptığımız bozukluğu festivalimizin birinci olması rağmen ne kadar başarılı olduğunu ve gelen misafirlerimizi Yozgat’ı hiç görmeyen insanlarımızın Yozgat hakkındaki düşüncen nasıl değiştiğini hep beraber gördük. Geçen sene görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bozok film festivali bir yıllık değil sadece bir festival yapıp bitirmek değil festivalin tarihiyle sürdürülebilir bir festival olması için çabalıyoruz. Bu sene ikincisi yapacağız. Seneye üçüncüsü, dördüncüsü… Artık adı tarihi belli olan bir festivalle devam edeceğimizi düşünüyoruz. Onun içinde protokolleri imzalıyoruz. Yani kurumsallaşmanın adı altında protokollerimiz imzalıyoruz ki elimizde belgesi olsun. Bu festivalin devam etmesi için tüm kurumlarımızın elinden geleni yapması lazım. Bu sene Oran’da ortak ettik. Daha da güçlendik. İnşallah Ulusal Film Festivali Uluslarası Film Festivaline döndü. Yozgat’ın değerlerinin anıldığı festivale döndü. Nida Tüfekçi ödülü vereceğiz. Fen ödül vereceğiz” diye konuştu.

“SANATINDA TAM ORTASI YOZGAT”

Yozgat’ın tanıtımının yapılması noktasına dikkat çekerek konuşmasına devam eden Polat, şu şekilde devam etti: “Yozgat’ımız Türkiye tam ortasında. Sanatında tam ortası, doğanın da tam ortası Yozgat. Rota Yozgat ismini aldık. Türkiye tam ortası ismi bizim. Marka olarak YZGT’yi de aldık inşallah ileride tişörtler, şapkalar vs. ürünler çıkacağı zaman YZGT’de olarak çıkacak. Oda yakında çıkar biliyorsunuz. Telefonları uygulama yapan belki de 2, 3 ilden biriyiz. Rota Yozgat uygulamamız başladı. iOS’la anlaşma devam ediyor. Oda çok yakın zamanda uygulama telefonlarımızda olacak. İndirmek lazım, indirtmek lazım. Türkiye tam ortası, doğanın tam ortası, orman uzak orman tam ortası biz ne kadar Yozgat. Bu hafta bin öğrenci gelecek Yozgat’a. Binlerce öğrencimiz federasyona ne yaptığımız görüşmelerle öğrencileri buraya getirdik biliyorsunuz. Öğrencilerle birlikte aileler de gelecek. İnşallah bu festival kurumsallaşmış olarak yıllarca devam edecek diye düşünüyorum. Batuhan Hocamın şahsında, tüm arkadaşlara, rektör hocamla, ajansıma ve emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uluslararası Bozok Film Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun.”

“ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK”

İmza töreninde açıklamada bulunan Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Yozgat’ımızın tanıtımı için önemli bir etkinlik olacaktır. Zira bir ilin tanıtımı bir film de bir diziyle gerçekten çok kısa sürede yapılabilmekte film festivali de gerek gelen sinemaseverlerle gerek çekilen filmlerle ulusal uluslararası manada film festivali ile yerine oturacaktır diye düşünüyoruz bu anlamda film Festivalinin ilki gerçekten çok etkili bir düzenleme olmuş. Düzenleyenlere ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah ikincisi daha etkin bir şekilde yapılacaktır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR”

İmza töreni ve konuşmalardan önce Bozok Film Festivali ile alakalı bir sunum yapan Batuhan Kalaycı, “09-15 Ekim 2023 tarihinde Bozok Film Festivali bu yıl ikinci kez ve Uluslararası boyutta Yozgat’ta gerçekleştirilecek. Yozgat Valiliği himayelerinde; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Oran Kalkınma Ajansı paydaşlığında ve Sinema Okuryazarları Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan festival kapsamında bu yıl toplamda 66 bin lira para ödülü sinema emekçilerine takdim edilecek. Yozgat’ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmed Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın Onursal Başkanlığını, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin Onursal Üye olarak yer aldığı festivalin yönetmenliğini Yozgat Bozok Üniversitesi, Radyo Televizyon programı Öğretim Görevlisi ve Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı üstlenecek. 2022 yılında birincisi düzenlenen festival kapsamında dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Majid Majidi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli, oyuncu Orhan Aydın, Murat Danacı, Merve Polat, Numan Çakır’a takdim edilen Onur Ödülleri, Uluslararası Bozok Film Festivali kapsamında da sinema emekçileri ile buluşacak” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK ÖDÜL VERİLECEK”

Kalaycı sunumunun devamında, “Tamamı ilgili alanlarda okuyan öğrenciler tarafından seçilen Gençlik Jürisi bu yıl da festival kapsamında çalışmalarını sürdürecek. 9-15 Ekim tarihleri arasında Yozgat’ta misafir edilecek olan Gençlik Jürisi, finalist filmlerden oluşan adayları oylayarak bir filme ödül verecek. 2022 yılında 25 öğrenciden oluşan Gençlik Jürisi bu yıl 50 sinemasevere ev sahipliği yapacak. Gençlik Jüri üyelerinin konaklama gibi ihtiyaçları festival tarafından karşılanacak. 09 Ekim 2023 tarihinde Açılış Töreni ile başlayacak olan festivalde aynı gün Onur Ödülleri de sahibini bulacak. Tam bir hafta boyunca ulusal ve uluslararası filmlerin izleneceği, sektör çalışanları; yönetmen, oyuncu, senarist gibi çeşitli alanlardan isimlerle söyleşi programlarının gerçekleştirileceği festival, 15 Ekim’de Kırmızı Halı Seremonisi ve Gala töreni ile son bulacak. Gecede, festival kapsamında takdim edilecek olan Karaçam Heykellerine ek olarak toplamda 66 bin lira ve farklı kategorilerde birçok ödül verilecek. Ödüller: Ulusal En İyi Kısa Film, Ulusal En İyi Belgesel Film, Uluslararası En İyi Kısa Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu. Nida Tüfekçi En İyi Özgün Film Müziği Mehmed Said Fenni En İyi Özgün Senaryo Jüri Özel Ödülü. Belgesel veya Kısa Film Yapım Destek Avrupa Ödülleri; Uluslararası Bozok Film Festivali’nin danışmanları, ön ve ana jüri üyeleri ilerleyen tarihlerde festivalin resmi web sitesi www.bozokff.com ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak. Instagram: bozokff Twitter: bozokff” dedi. Zekiye Doğan/Melike Aslı Arslan