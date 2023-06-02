Kahramankazan ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ilçe futbol stadında düzenlenen şenliğe 700 öğrenci ve aileleri katıldı.

Şenlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterileri sergilenirken, ana sınıfı öğrencilerinin mezuniyet töreninin ardından, uçurtmalar uçuruldu.

Okul müdürü Hamdi Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şenlik ile öğrenciler arasında yardımlaşmayı, grup çalışmasını ve motivasyonu artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Altıntaş, etkinliğe 25 depremzede öğrenin de katıldığını kaydetti. AA