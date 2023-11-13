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Türkiye'nin coğrafi merkezi, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan 5 milyonluk soru sonrasında geniş bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. İşte, Türkiye'nin tam ortası ve en ortasındaki şehir hakkında detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve 5 milyon TL değerindeki ödülle dikkat çeken soru, Türkiye'nin coğrafi merkezi üzerine yoğun bir araştırmayı tetikledi. Soru şu şekildeydi: "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına iki adet kuş uçuşu çizilecek olsa, bu iki çizgi nerede kesişir?"

TÜRKİYE'NİN TAM ORTA NOKTASI: YOĞUNHİSAR KÖYÜ, YOZGAT

Türkiye'nin coğrafi merkezi, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Bu önemli noktanın koordinatları 39° 17' 02" Kuzey, 35° 14' 30" Doğu'dur. Yozgat'ın il merkezi ise Türkiye'nin tam ortasına sadece 26 kilometre uzaklıkta konumlanmıştır.

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ MERKEZİ

Türkiye'nin coğrafi merkezinin belirlenmesi, ülkenin yüz ölçümü ve sınırlarının dikkate alındığı özel bir hesaplama ile gerçekleştirilir. Bu hesaplama sonucunda, Yoğunhisar köyü, Türkiye'nin coğrafi merkezi olarak tespit edildi.