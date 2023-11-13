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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 50 kamu işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan, Resmi Gazete üzerinden yayımlandı ve detaylar şu şekilde:

Alım yapılacak meslekler ve kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

Hemşire pozisyonu için 2 kişi,

Matbaa İşçisi pozisyonu için 6 kişi,

Baskıcı (Plastik) İşçisi pozisyonu için 7 kişi,

Hadde İşçisi pozisyonu için 2 kişi,

Dökümcü (Metal) pozisyonu için 1 kişi,

Metal Pres Makinesi Operatörü pozisyonu için 1 kişi,

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı pozisyonu için 3 kişi,

Temizlik Görevlisi pozisyonu için 16 kişi,

Aşçı pozisyonu için 2 kişi,

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı pozisyonu için 10 kişi.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13 Kasım 2023 ile 17 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edilecek. İşe alınacak adaylar, 2 aylık deneme sürecinde yasal asgari ücretle göreve başlatılacak. Online başvurular dışında, şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

İlanın detaylarına ve başvuru sürecine ilişkin daha fazla bilgiye İŞKUR üzerinden ulaşılabilecektir.