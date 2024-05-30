Türkiye’de orman yangınlarının önlenmesi, toplumda farkındalığın oluşturulması amacı ile düzenlenen “Orman Benim, Benim Ormanım Temiz" kampanyası kapsamında çöp toplama etkinliği yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, gönüllü gençler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe dair açıklamada bulunan Vali Özkan, “Hem orman yangınlarına yönelik olası riskleri bertaraf etmek, hem temiz bir çevre ile doğa vurgusu yapmak ve bu konuda da farkındalık oluşturmak üzere Yozgat ilimizin en değerli orman varlığı olan Çamlık Milli Parkımızda öğrencilerimiz, çalışan arkadaşlarımız, orman teşkilatımız, belediye teşkilatımız, hemşehrilerimizle birlikte buradayız. İnşallah bugünkü etkinliğimiz hem bizler için bir farkındalık etkinliği olacak hem de çamlık gibi güzelim güzide milli parkımız içerisindeki atıkların toplanması ve yangının engellenmesine dair bir çalışmamız olacak. Yağmurlu bir mevsim içerisindeyiz şuanda ama Allah bizi gelecekteki sıcaklıklar ve insan kaynaklı yangınlardan korusun diyorum. ‘Orman Benim’ yaptığımız etkinlik ve buna benzer faaliyetler ile ayrıca vatandaşlarımızın katkılarıyla oluşturacağımız bilinçle bu etkinlik dahilinde hepimiz geleceğe birer nefes olacağız. Katılan, katkı sunan öğrencilerimize, orman teşkilatımıza, belediyemize, kurumlardaki arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah Allah yangınlardan korusun. Yaz sezonu içerisinde buna benzer risklerle karşılaşmayalım” dedi.

“EN BÜYÜK KATKI İNSANIMIZIN DESTEĞİ”

Olası yangınlara karşı hazır olduklarını söyleyen Özkan, “Orman yangınları konusunda geçtiğimiz haftalar içerisinde çok kapsamlı ve detaylı hazırlık çalışması yaptık. Gerek orman ekiplerimizle, söndürme ekiplerimizle gerek diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alınması gereken tedbirler ve bu hususta yapılması gereken faaliyetleri detaylı bir şekilde planladık. Tabi hazırlıklara rağmen en büyük etki, en büyük katkı insanımızın bu konuda bizlere vereceği destek ve bu konuda göstereceği dikkat olacaktır. Arkadaşlarımız olası yangınlara karşı tamamen hazır ve hazırlıklarını yaptılar” diye konuştu.

“İNSAN KAYNAKLI YANGINLARIN PAYI YÜZDE 99”

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, “İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile en fazla artış görülen afetlerin başında orman yangınları gelmektedir. Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemizde, ormanlarımızın büyük kısmını yangına hassas ormanlar oluşturmaktadır. Son 10 yıllık (2014-2023) yangın istatistiklerini incelediğimizde, ülkemizde yılda ortalama 2 bin 600 (2 bin 568 adet) orman yangını meydana geldiği görülmektedir. Aynı istatistikler, bizlere çıkan yangınların sayısal olarak yüzde 87’sinin insan kaynaklı, geri kalan yüzde 13’ünün ise yıldırım kaynaklı (doğal nedenler) yangınlar olduğunu göstermektedir. İnsan kaynaklı yangınlardan zarar gören alanın, toplam yanan alan içindeki payı ise yüzde 99 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, orman yangınlarının doğal olmayan sebeplerinin azaltılması ile ormanlarımız büyük ölçüde yangınlardan korunacaktır” ifadelerini kullandı.

İNSAN KAYNAKLI YANGINLARIN SEBEPLERİ

Doğal olmayan, insan kaynaklı yangınların sebeplerini anlatan Karaçay, “Doğal olmayan, insan kaynaklı yangınların sebepleri araştırıldığında; tarımsal hasat sonrası oluşan anızların ve atıkların yakılması sonucu meydana gelen yangınlar, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinaları tarafından gerekli önlemlerin almaması sebebi karşılaşılan yangınlar, tarımsal alan ve yerleşim alanlarında temizlik amaçlı çöp atıkların yakılması, özellikle araçla seyir halindeyken sönmemiş sigaraların açık alanlara atılması, açık alanlarda salça ve bulgur kaynatma gibi faaliyetler için yakılan ateşler, çobanlar, avcılar ve doğa yürüyüşçüleri gibi ormanlık alanlarda aktivite icra edenler tarafından yakılan ve tam olarak söndürülmeyen ateşler, piknik ve rekreasyon amaçlı yakılan mangal ve ocak ateşleri, çevreye gelişi güzel atılan, başta cam şişeler olmak üzere mercek etkisi yaratacak atıklar, yerleşim yerleri arasında enerji taşıyan hatların bakımsız bırakılması veya kapasitesinin üzerinde enerji çekilmesi nedeniyle patlayan trafolar, karayolunda başta aşırı balata ısınması gibi nedenler ve trafik kazasına bağlı araç yangınları, tren raylarından çıkan kıvılcımlarından kaynaklı yangınlar, açık alanlardaki katı atık çöplüklerinde, gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu meydana gelen yangınlar, kaynak yapılması ve spiralle metal kesme çalışmaları esnasında çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangınlar, gelişmemiş kişilik özellikleri ve güdüleri nedeniyle bazı şahıslarda hâkim olan Vandalizm duyguları sonucunda kasten çıkarılan yangınlar olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

“İNSAN KAYNAKLI ORMAN YANGINLARININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

Karaçay açıklamasının devamında şunları söyledi: “Günümüzde meydana gelen orman yangınlarına müdahale, değişen meteorolojik veriler, aşırı hava olayları ve hâkim olan kuraklıklar nedeniyle oldukça zor ve riskli bir hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz meteorolojik şartlarında etkisi ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda mega yangınlar olarak adlandırılan çok büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Ülke olarak değişen bu şartlara uyum sağlamak ve ormanlarımızın karşı karşıya kalacağı yangınlardan korunması amacıyla, yangınlara müdahale kapasitemizde ciddi artışlar yapılmıştır. Ancak geldiğimiz noktada yüksek enerjiye sahip büyük yangınlarla mücadelede, sınırlı olan kapasite artışları ile başarılı olmak da son derece zordur. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarıyla mücadelede önceliğimizi önleyici tedbirler ile yangınların çıkmasına mani olunması ve sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Alacağımız basit tedbirler ve göstereceğimiz dikkatle, insan kaynaklı orman yangınların önüne geçilebilecek ve ormanlarımız yangınlardan korunacaktır. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inandığımız ‘Orman Benim’ kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşüreceğiz. Böylece mevcut söndürme kapasitemizi daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indireceğiz. Bu kampanya ile başta insan faaliyetlerinin yoğun olduğu ormanlardan geçen yolların kenarları olmak üzere, ormanlarımızdaki çöpleri ve yangına sebep olabilecek maddeleri temizleyecek, ormanlarımızdaki yangın yükünü azaltacak ve Yeşil Vatan’ımızı orman yangınlarıyla karşı karşıya bırakmayacağız.”

Konuşmaların ardından Vali Özkan öncülüğünde kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile öğrenciler, Çamlık Milli Parkındaki çöpleri topladı.

Özkan, Çamlık Milli Parkında ailesi ile birlikte piknik yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, çevre temizliği ve orman yangınları konusunda duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.