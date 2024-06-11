Menekşe Koyuncu, emekli öğretmen ve okul müdürü olan eşi İsa Koyuncu'nun Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerini eğitirken kendisini de eğittiğini belirtti. Yarışmadan kazandığı ödülü bayramda köydeki çocuklara dağıtacağını açıklayan Menekşe Teyze, 25 yıl süren çocuk özleminin ardından gelen mutluluğunu ve hayat hikayesini Sabah gazetesine anlattı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEKİ BAŞARISI

Menekşe Koyuncu, yarışmada birinci baraj sorularını kolaylıkla geçerek ikinci baraj sorusuna ulaştı. Yabancı yazarlarla ilgili soruda çekilme kararı alarak 30 bin lira ödül kazandı. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Menekşe Teyze'nin bu performansı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

48 yıldır emekli öğretmen İsa Koyuncu ile evli olan Menekşe Teyze, ilk 25 yıl çocuk sahibi olamadı. Bu süre zarfında görümcesinin 7 çocuğunun bakımını üstlenen Menekşe Teyze, bu zorlu yılları şu sözlerle anlattı: "İlk 25 yıl çocuğumuz olmadı. Bu sürede görümcemin 7 çocuğunun bakımını eşimle birlikte üstlendik."

EŞİNİN İDEALİSTLİĞİ VE EĞİTİM YOLCULUĞU

Menekşe Koyuncu, eşinin öğretmenliği sayesinde Türkiye'nin birçok yerini gezme ve eğitim alma fırsatı bulduğunu belirtti. "Eşim öğretmen olduğu için Türkiye'nin birçok yerini görme şansım oldu. Eşim çocukları okuturken ben de onun yanında eğitim aldım. Ben eşimden çok şey öğrendim. Her şeyden öte eşimin idealistliği bana da örnek oldu" dedi.

ÇİFTÇİ KADINLAR YARIŞMASINDAKİ BAŞARISI

2007 yılında katıldığı Çiftçi Kadınlar Yarışması'nda birinci olan Menekşe Koyuncu, özgüvenini eşinden aldığını belirtti. "Cumhurbaşkanımız başbakan iken Çiftçi Kadınlar Yarışıyor adlı bir program vardı. 2007 yılında bu yarışmaya görümcemle birlikte katıldım. Bu yarışmada birinci olduk. İç Anadolu Bölgesi'ndeki yarışmada da birinci olduk. Bu yarışmalardan aldığım cesaretle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da başvurdum" diye konuştu.

MENEKŞE TEYZE'NİN ÖRNEK HAYATI

Menekşe Koyuncu'nun hayatı ve başarıları, sadece yarışma programı izleyicilerine değil, tüm Türkiye'ye ilham veriyor. Kendisine gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı mutlu olan Menekşe Teyze, kazandığı ödülü köydeki çocuklara dağıtma kararını yineledi. Bu yürek ısıtan hikaye, Türkiye'nin dört bir yanında konuşulmaya devam ediyor.