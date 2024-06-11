Yozgatlı iş insanı Hanifi Kızıltaş, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kızıltaş’a, Yeniden Refah Partisi eski İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu ve diğer iş insanları da eşlik etti.

Hanifi Kızıltaş ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Kazım Arslan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında, Yozgat’a yönelik yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kızıltaş, Yozgat için yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirterek, sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılıklarını vurguladı.

Başkan Arslan’a başarı dileklerini ileten Kızıltaş, ilerleyen süreçte de Yozgat’a katkı sağlayacak projelerde yer alacaklarını ifade etti.

Başkan Kazım Arslan da, ziyaret ve desteklerinden dolayı Hanifi Kızıltaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.