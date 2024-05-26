Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi’nin Aylık İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

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Düzenlenen toplantıda Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

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Refah Partili belediyelerin neler yapacağını tüm Türkiye’nin merak ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Türkiye bizi izliyor” dedi.

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“TÜRKİYE BİZİ İZLİYOR”

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Başkan Arslan şu şekilde konuştu: “Bunun da farındayız Türkiye bizi izliyor. Refah Partili belediye neler yapacak.  Biz inanıyoruz ki Refah Partili belediyeler çok güzel hizmet yapacak. Biz de Yozgat olarak bunu öncülüğünü yapacağız. 5 sene sonra başımız dik halkın karşısına çıkacağız.”

Muhabir: Melike Aslı Arslan