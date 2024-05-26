Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi’nin Aylık İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

Refah Partili belediyelerin neler yapacağını tüm Türkiye’nin merak ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Türkiye bizi izliyor” dedi.

“TÜRKİYE BİZİ İZLİYOR”

Başkan Arslan şu şekilde konuştu: “Bunun da farındayız Türkiye bizi izliyor. Refah Partili belediye neler yapacak. Biz inanıyoruz ki Refah Partili belediyeler çok güzel hizmet yapacak. Biz de Yozgat olarak bunu öncülüğünü yapacağız. 5 sene sonra başımız dik halkın karşısına çıkacağız.”