Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son derece önemli bir gelişme yaşandı. Haftada 4 gün mesai uygulaması dünya genelinde giderek yaygınlaşırken, Türkiye'de bir şirket de haftada 4 gün çalışma ve 3 gün izin sistemi üzerine geçiş yaptı.

Haftada 4 gün mesai 3 gün izin sistemi dünya gündemindeki yerini koruyor. Türkiye'de de ilk denemeleri yapılan sistem yaygınlaşmaya başladı. Şu an için 1 şirkette uygulanan sistemin 2 sektör için uygun olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Yeni sistemin ilk sonuçlarına göre, bu değişim çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırdı. Ancak, Türkiye'de bu model henüz tek bir şirket tarafından benimsenmiş durumda. Hükümetin haftalık mesai saatini 45'ten 40'a düşürme çalışmaları gündemdeyken, haftada 4 gün çalışma sistemi Avrupa'da birçok ülkede zaten uygulanıyor.

Dünya genelinde giderek yaygınlaşmaya başlayan haftada 4 gün mesai 3 gün izin sistemi, Türkiye'de de gündemde. Şu an için yalnızca 1 şirket tarafından uygulanan sistemin giderek daha da yaygın hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu sistem için yalnızca iki sektörün uygun olduğunu belirtiyor. Peki, hangi sektörler 4 gün mesai 3 gün izin sistemine uygun? İşte detaylar...

3 GÜN İZİN VERİMİ ARTIRDI

Haftada 4 gün mesai 3 gün izin sistemine geçen şirketin çalışanların veriminin arttığı öğrenildi. Çalışanlarla yapılan ankete göre, 4 günlük çalışmanın çalışan bağlılığını, üretkenliğini, motivasyonunu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde artırdığı tespit edildi.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet gazetesine verdiği röportajda 4 gün mesai 3 gün izin sistemine Türkiye'de yalnızca iki sektörün uygun olduğunu söyledi. Bayram, teknoloji ve hizmet sektörünün 4 gün mesai için uygun olduğunu ifade etti.

Bayram, “Esnek çalışma modeli bir önceki Çalışma Bakanı zamanında gündeme alınan bir konuydu. Hibrit çalışma, esnek çalışma şeklinde bazı çalışma modelleri var. Bu modeller bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor." diye konuştu.

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’den bir firma da buna ilişkin 4 günlük mesaiye geçti. 4 günlük mesaide 1 gün tatil oluyor ve cumartesi, pazar günleri çalışılmıyor. Bu şirketlerin çalışma yapısı ile alakalı bir uygulamadır."

"Türkiye’deki şirketlerin çoğunun emeğe dayalı olduğu ve bizzat işçinin çalışma usulüne dayandığı için şu an 4 günlük çalışma modeli bizim üretim kapasitemizi düşürecektir. Buna ayak uydurabilen firmaların teşviklere ihtiyacı var."

O SEKTÖRDE 3 GÜN İZİN ZOR

Bayram, "Türkiye’de yaygınlaşabilmesi için özellikle teknoloji sektöründe buna ilişkin bir adım atılabilir. Cuma günleri trafik azalıyor. Bunun nedeni hizmet sektöründe çalışanların evlerden çalışabilmesidir. Çalışanlar uzaktan, evden çalışmak sureti ile işlerini halledebilir hale geldiler. Şu anda 4 günlük çalışma modeli hizmet sektöründe uygulanabilir. Bunu uygulayan firmalara ekstra teşvik verilmesi gerekir. Özellikle sanayi kesimi için şu anda 4 günlük mesai uygulanması oldukça zor gözüküyor" dedi.

TÜRKİYE'DE HANGİ ŞİRKET BU SİSTEME GEÇTİ?

Türkiye'de 4 gün mesai 3 gün izin sistemini uygulayan ilk şirket Aksa Akrilik oldu. Şirket, haftada 4 gün mesai uygulaması başlattı. Şirketin, 4 gün mesaiye geçerken çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmediği de öğrenildi.

HANGİ SEKTÖRLER 4 GÜN ÇALIŞABİLİR?

"Şu anda 4 günlük çalışma modeli hizmet sektöründe uygulanabilir. Bunu uygulayan firmalara ekstra teşvik verilmesi gerekir. Çünkü her bir çalışan işine gidebilmek için taşıtına biniyor, yolculuk yapıyor. Özellikle sanayi kesimi için şu anda 4 günlük mesai uygulanması oldukça zor gözüküyor."

ÜCRETLERDE DÜŞÜŞ YAŞANIR MI?

"Asgari ücret saatlik olarak belirleniyor. Çalışılmayan günler için eğer işveren tatil yaparsa maaş vermeme hakkı var. Türkiye’de 4 gün mesai saatine geçen işveren ücretleri düşürmeden bu uygulamayı yaptı.” dedi.