TÜİK, son olarak 'Yaşam Memnuniyeti' araştırmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Araştırmaya göre, 2021 yılında mutlu olduğunu beyan eden 18 yaş ve üzeri bireylerin oranı %49,3 iken, 2022 yılında bu oran %49,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2021'de %16,6 iken, 2022'de %15,9'a düştü. İşte TÜİK tarafından açıklanan ilginç yaşam memnuniyeti istatistikleri…

KADINLAR DAHA MUTLU, ANCAK...

Erkekler arasında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2021 yılında %43,9 iken, 2022'de %46,5'e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran, 2021'de %54,6 iken, 2022'de %52,7'ye geriledi. Bu verilere göre kadınların erkeklerden daha mutlu olduğu görünse de, 2022 yılında kadınların mutluluk oranı bir önceki yıla göre %1,9 azaldı. Erkeklerde ise mutluluk oranı 2021'e göre %2,6 artarak %46,52 oldu. Genel olarak ülkemizde kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu söylenebilir.

EN MUTLU YAŞ GRUBU

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 65 yaş ve üzeri grubun 2021'de %56,2 olan mutluluk oranının, 2022'de %57,7'ye yükseldiği görülüyor. En düşük mutluluk oranı ise 2021'de %44,5 ile 18-24 yaş grubunda kaydedildi, ancak 2022'de %46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlemlendi. Bu veriler, 65 yaş ve üzeri vatandaşların diğer yaş gruplarına göre daha mutlu olduğunu gösteriyor.

İLKOKUL MEZUNU VATANDAŞLAR DAHA MUTLU

Vatandaşların eğitim seviyelerine göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2022 yılında en yüksek mutluluk oranının %52,7 ile ilkokul mezunu grubunda olduğu görülüyor. Bu grubu sırasıyla %51,7 ile hiç okul bitirmeyenler, %48,3 ile lise ve dengi okul mezunları, %48,2 ile yükseköğretim mezunları ve %46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler izliyor.

EVLİ BİREYLER Mİ, BEKAR BİREYLER Mİ DAHA MUTLU

Evlilik durumuna göre mutluluk oranları incelendiğinde, evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülüyor. 2022 yılında mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı %54,5 iken, evli olmayanlarda bu oran %40,4 olarak kaydedildi. Ayrıca, evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin %51,0'inin, evli kadınların ise %57,9'unun mutlu olduğu görüldü. (Haber Merkezi)