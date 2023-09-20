Dünya Güreş Şampiyonasında Türkiye’yi ve Yozgat’ı temsil edecek olan Rıza Kayaalp’in kim olduğu en çok arananlar arasında yer alıyor. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde:

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Türk güreşinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde dünyaya gelmiştir. Güreşe olan tutkusu, çocukluğundan itibaren belirginleşmiş ve güreşe olan ilgisi onu uluslararası arenalarda büyük başarılara taşımıştır.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gibi deneyimli antrenörlerin gözetiminde Grekoromen stilde güreşe başlamıştır. Kayaalp'in yeteneği ve azmi, kısa sürede kendini göstermiş ve güreş dünyasının dikkatini çekmiştir.

Genç yaşlarda uluslararası arenada başarılı sonuçlar elde etmeye başlayan Rıza Kayaalp, 2005 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 100 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olmuştur. Bu başarı, Kayaalp'in güreş kariyerinin sadece başlangıcıydı.

Rıza Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer olarak güreş kariyerini daha da ilerletmiştir. ASKİ Güreş Kulübü'nde Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde çalışan Kayaalp, hem sporda hem de eğitim alanında büyük başarılar elde etmiştir.

Kariyeri boyunca uluslararası arenada birçok madalya kazanan Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olarak seçilmiştir. 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanmış, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise bronz madalya sahibi olmuştur. Bu başarılar, Türk güreşinin gurur kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından 2020 yılında "Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen Rıza Kayaalp, Türk sporuna katkılarıyla da ön plana çıkmıştır.

Son olarak, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda altın madalya kazanarak kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğuna imza atmıştır. Başarılı güreşçi, dünya genelinde adını duyurmaya devam etmektedir ve Türk güreşinin geleceği için umut vaat etmektedir. Melike Aslı Arlan