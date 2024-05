Sivas'ta bir işletme ilginç bir çalışmaya imza atarak dijital kurban pazarı kurdu ve internet sitesi üzerinden hisse satışı yapmaya başladı. Kurulan dijital kurban pazarının internetten kurbanlık satışı yapan diğer sitelerden farkı ise, küpe numaralarıyla sabit olan kurbanlıkların tahmini et-kemik miktarı gibi tüm bilgileri ve hayvana ait orijinal fotoğrafları siteye yer alıyor.

Vatandaşların kurban pazarlarına ve ahırlara gitmeden, internet üzerinden oturdukları yerde dijital kurban pazarında gezinmeleri ve beğendikleri kurbanlıkları satın almaları hedefleniyor. Kesimi yapılan kurbanlıkların ise bayramın ilk günü pay edilerek, etler parçalanıp hisse sahiplerinin evlerine teslim edilecek.



“EVDE ÇAYINI KAHVESİNİ YUDUMLARKEN KURBANLIK ALIYOR”

İşletme sahibi Kenan Hastaoğlu, vatandaşların daha rahat etmesi anlamında bu sistemi kurduklarını vurguladı.

Hastaoğlu, “Yılların verdiği bize tecrübeyle her sene kendimizi yenileyerek de bugünlere geldik. Arkadan gelen girişimci arkadaşlarımız böyle bir fikir sundular, biz de olumlu gördük. Güzel bir çalışma çıkarttık. Türkiye'de ilklerden bir tane oldu. Kimse evinden çıkmadan çayını kahvesini yudumlarken veya ahıra girmek istemeyen insanlar, yurt dışında yaşayanlar var? Vatandaş internetten giriyor sayfamıza belirlediği hayvanı sepete ekliyor, ondan sonra sadece bize adresini veriyor. Başka bir hiçbir işlem yapmıyor. Biz kesiyoruz, parçalıyoruz evine kadar teslim ediyoruz. Bin 800 civarında hisse yapıyoruz. Bayramın birinci günü yapmak şartıyla teslim ediyoruz. Sivas'ımızın alışkanlığıdır, birinci günü bu işin bitmesi gerekiyor. İlk gün bu işler bitecek. Ondan sonra bayram moduna girecek. Bizim Sivas'ın özellikle alışkanlığı bu" dedi.



“OTOBÜS BİLETİ ALIR GİBİ İNTERNETTEN ALIYORLAR”

Vatandaşların bu uygulamayı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Hastaoğlu, “Müthiş tepkileri var. 'Niye önceden böyle bir şey yapmadınız' diyenler var. Şu anda otobüs bileti alır gibi internet ortamına girip çayını, kahvesini yudumlarken, ahıra girmeyeyim, üstüm kokmasın veya hayvandan çekiniyor veya zamanı yok, bunların hiçbirinden etkilenmeden masa başında çalışırken bile işini halledebiliyor. Vadettiğimiz kilogram, saat hepsi randevusunu aynen birebir uygulayabiliyoruz. Geçen sene örneğin 12 buçuğa kestiniz, bu sene de 25 bin lira. Zaten bu fiyat belirlemesini biz yapmıyoruz. Ticaret Borsası’nın açıkladığı Türkiye genelinde yapılan bir fiyat uygulaması var. Bizim Sivas'ımızda da var. Borsanın uyguladığı fiyatları uyguluyoruz. Kendimiz fiyat belirlemiyoruz" ifadelerini kullandı.



“SANAL HİÇBİR ŞEY YOK, HER ŞEY GERÇEK”

Dijital kurban pazarı sistemi üzerinden her şeyin gerçek olduğunu ifade eden Hastaoğlu, “Bizim yaptığımız bu kurban işinde sanal hiçbir şey yok her şey gerçek. Hayvan gerçek, gelip yerinde görebiliyor kesim esnasında izleyebiliyor, parçalama esnasında başında bulunabiliyor. Her şeyine istediği zaman refakat edebiliyor. İnsanların içinde en ufak bir şüphe olmasın. Acaba benim hayvanım bu muydu? Çünkü resimde gördüğünün aynısını gelip kesim esnasında da görüyor. Parçalanmasına refakat ediyor. Satışta kapasitemizin 3'te 2'sini satmış durumdayız. Daha önümüzde yaklaşık 20 güne yakın zaman var. Bazı firmalarda şu kadar paraya şu kadar kurban eti veriyoruz. Vatandaşlarımız bunları iyi araştırsınlar. Bu bir dini vecibe olduğu için dikkat edilmeli. Bizim verdiğimiz sözler şöyle, biz şu kiloda size hayvanı veriyoruz, tartıyoruz. Hayvandan ne çıkarsa o 7’ye bölünüyor. Yani şu kilogram net demiyoruz” diye konuştu.