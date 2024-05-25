Yozgat’ta milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyeciliği döneminin başladığını ve Yozgat’ı layık olduğu yere taşıyacaklarını belirten Genel Başkan Erbakan, Yozgat Belediye Başkanlığına seçilen Kazım Arslan’a görevinde başarı diledi.

“ARSLAN TECRÜBELİ BİR BELEDİYE BAŞKANI”

Ziyarette bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı tebrik ediyorum. Seçim döneminde ki ve sonrasında seçimden bugüne kadar geçen süre içerisinde Yozgat için yaptığı çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi tecrübeli belediye başkanı daha önce de Yozgat’ı hayırlı hizmetlerle buluşturan Yozgat’ın ve Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat’ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah milli görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilikle Yozgat’ta dertlere derman olacağına inancımız tam” dedi.

“YOZGAT’TA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Genel Başkan Erbakan açıklamasını şöyle tamamladı: “Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir. Adaletin iki boyutu var bir tanesi işin ehline verilmesi, adamcılığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması. İkincisi ise hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli en çok ihtiyaç duyulan yerlerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti başkanımız burada tesisi edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek bereket demektir. Bereket demekte borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir. Milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik bunu gerektirir. Yozgat’ta bunu da başkanımızın hayata geçireceğine inanıyorum. Bu yönde çalışmalarına hızlı şekilde başladı. Ahlaklı belediyecilik demek belediye hizmetinin ibadet olarak yapılması demektir. Rüşvetin, yolsuzluğun, haksız zenginleşmenin, hırsızlığın olmadığı bir belediyecilik anlayışı. Belediye başkanlığı makamlarının ticaret makamı olarak değil ibadet makamı olarak görülüğü bir belediyecilik anlayışı. Ahlaklı belediyecilik ve Milli Görüş belediyeciliği demek adalet, bereket, ibadet ile hizmet edilmesi ve aynı zamanda da hizmet demek. Başkanımızın projelerinden olan Konut Projesini hayata geçiriyor. Hem Yozgat’ın batısında bulunan galericiler sitesini hayata geçiriyor. Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve vatandaşın, halkın sağlığının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı en iyi şartlarda yaşatılacağı Evcil Kent Projesini hayata geçiriyor. Bu hizmetlerin devamı gelecek ve bu Yozgat halkının teveccühüne güvenine inşallah başkanımız yapacağı en hayırlı hizmetlerle layık olacağız. Yozgat’ta yeni bir dönem başladı. Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyeciliği dönemi başladı. İnşallah yerelde adil düzeni adaletli ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. Yozgat’ı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız.”

Genel Başkan Erbakan, Yozgat ziyaretinin ardından Sorgun Araplı Belediyesi ve Kadışehri Belediyesini ziyaret etti.