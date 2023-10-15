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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliği ele geçiren milli takım, bir sonraki karşılaşmada Letonya'yı ağırlayacak. İşte Türkiye-Letonya maçına dair bilgiler:

DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARINA BAKILMAKSIZIN EURO 2024 BİLETİ

Türkiye Letonya karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin bu önemli müsabakasına Konya ev sahipliği yapacak. Türkiye-Letonya milli maçı, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 21:45'te TRT 1'den naklen yayımlanacak.

15 Ekim Pazar günü Milli takım Konya'da Letonya'yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024 biletini alacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. (Duygucan Baloğlu)