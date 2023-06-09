Yarışmaya katılan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi Muhammed Merter ve Proje Danışmanı Öğretmeni Gamze Mete Türkiye 2’ncisi olarak belirlendi.

Öğrenci Muhammed Merter ve Öğretmen Gamze Mete, yarışmada 2’nci olarak Yozgat’ı gururlandırdı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2204-B) Türkiye Finaline “Karakter ve Yaş Bilgisine Göre Kitap Türü Önerisi Yapan Yapay Zekâ Yazılımı” adlı proje ile katılan Muhammed Merter ve Gamze Mete’nin başarısını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı kutlama açıklamasında, “Bölge değerlendirme aşamasında Kayseri Bölge Birincisi olarak TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2204-B) Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencimiz Muhammed Merter ve Proje Danışmanı Öğretmenimiz Gamze Mete ‘Karakter ve Yaş Bilgisine Göre Kitap Türü Önerisi Yapan Yapay Zekâ Yazılımı’ adlı projeleri ile Türkiye ikincisi olmuştur. Öğretmenimiz ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan