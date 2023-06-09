Yozgat merkezli 4 ilde özel harekat polisi destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi. Yozgat merkezli Yerköy ve Sorgun ilçeleri ile Ankara, Kayseri ve Kırşehir illerinde, 40 ekip 160 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 12, uyuşturucu madde kullanan 11 olmak üzere toplam 23 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 92 adet sentetik ecza, 43 kök Hint keneviri, 17.45 gram esrar, 16.63 gram metamfetamin, 3.54 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 1 adet pala, 2 bin 910 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.İHA