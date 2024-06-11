Yozgat Kan Bağışı Merkezi, İstiklal Caddesi üzerinde 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyor. Vatandaşlar 10.30-16.30 saatleri arasında kan verebilecek.

Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, iyi ki varsın kan dostum. Biz birbirimize candan bağlıyız. Akdağmadeni İstiklal Cad. üzeri 10-14 Haziran 2024 tarihlerinde 10.30-16.30 saatleri arasında tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” denildi.

KAN NASIL VERİLİR?

Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyaç duyabileceği bilinciyle hareket etmek ve düzenli kan bağışı yapmak çok önemlidir ancak kan vermeden önce yapılan bazı rutin işlemler de söz konusudur.

Öncelikle donöre form doldurturularak bazı sorulara cevap vermesi istenir. Kan vermeye engel bir durum olup olmadığının kontrolü için fiziki muayene yapılır. Bir sorun çıkmazsa tüpe kan alınır ve gerekli kan sayımları yapılır. Kan testlerinde de problem tespit edilmezse bağışçı donör yatağına alınır ve bir ünite kan alma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem 15 dakikadan daha az sürmektedir. Kan verme işleminin ardından bağışçının 10-15 dakika dinlenmesi istenir.

KİMLER KAN VEREBİLİR?

Kimlerin kan verebileceği noktası da bağış öncesi önem arz eden konuların başında gelir. Hem başkaları hem de kendi sağlığı için kan vermek isteyen kişinin sağlıklı bir yapıya sahip olması gerekir.

18-65 yaş arası, ortalama kilosu 50’nin üstünde olan ve kan tahlillerindeki hemoglobin ölçümleri normal olan herkes en sık 2 ay arayla olmak üzere, önerilen olarak yılda 4 kez kan bağışı vermesi kaç ayda bir kan verilir sorusunun cevabı olacaktır.

KAN VERMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kan bağışı, kan hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak daha güçlü vücut yapısının oluşmasını destekler. Kandaki yağ oranını azaltarak kalp krizi riskini büyük oranda önler, daha sağlıklı karaciğere sahip olmanın yanı sıra baş ağrısı ve yorgunluğa da iyi gelir. Diğer yandan psikolojik olarak da rahatlatan kan verme işlemi stresi azaltır.

Kan vermenin faydaları genel olarak şunlardır: Kan vermek vücuttaki zararlı ve fazla demir depolarını azaltır. Kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Kan vermek karaciğer sağlığını destekler. Kan bağışı stresi azaltıp depresyona iyi gelir. Kalp krizi riskini azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür. Baş ağrısını önler. Muhtemel sağlık sorunlarını ortaya çıkarır.

KAN VERMENİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Sağlıklı bir yetişkin için kan vermenin herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak kan verme işlemi sırasında bazı semptomlarla karşılaşmanız mümkündür. Kan verdikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşarsanız ayaklarınız yukarıda olacak şekilde uzandıktan kısa süre sonra bu etkilerin geçtiğini göreceksiniz. Ayrıca iğne yerinde kanama ve cilt altında morarma gibi belirtiler de yaşayabilirsiniz.

Kan verdikten sonra yaşayabileceğiniz yan etkileri en aza indirmenin yolu bol miktarda su içmek ve dengeli beslenmektir.

Nadir bir şekilde kan bağışı yaptıktan sonra şu durumlarla da karşılaşabilirsiniz: Düşük kan basıncı, kas kasılması, nefes darlığı, bayılma ve kusma. Bu etkilere daha çok genç donörler, zayıf ve ilk kez kan veren kişilerde rastlanabilir.

KİMLER KAN VERMEMELİDİR?

Sağlıklı insanların sorunsuz bir şekilde kan verebildiği gibi bazı hastalıklara sahip olanlar ise kan veremezler. “Kimler kan veremez?” sorusunun cevabı şöyledir: Hepatit B hastalığı olanlar, hepatit C hastalığı olanlar, AIDS hastaları, sıtma tedavisi görenler, frengi geçiren hastalar, tüberküloz hastaları, epilepsi gibi sinirsel rahatsızlıkları olanlar, kanama eğilimi olanlar, kronik bronşit hastaları, kronik böbrek yetmezliği olan kişiler, şeker hastalığı (diyabet) olan ve insülin kullananlar.

KAN VERMENİN FAYDALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Kan verince vücutta neler olur?

Sağlıklı bir insan kan verdikten sonra doku ve yapılar uyarılarak vücuttaki hücreleri yenilenir. Ayrıca düzenli kan bağışı yapmanın kalp krizi riskini azalttığı da bilinir.

Kan vermek kilo verdirir mi?

Kan vermenin zayıflamayla ilgili herhangi bir bağlantısı belirlenmemiştir.

Kan vermek halsizlik yapar mı?

Kan vermenin olumsuz bir etkisi bulunmamakla birlikte çok fazla kan verildiği takdirde halsizlik yaratabilir.

Dövme yaptıran kişi neden kan veremez?

Dövme yaptıran kişiler, bulaşıcı hastalık sebebiyle 1 yıl sürece kan veremezler.

Kan vermek sağlıklı mı?

Kan vermeye engel bir sağlık sorununuz yoksa kan bağışında bulunmak yani kan vermek özellikle kalp krizi riskini azaltmaktadır.