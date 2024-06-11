Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan seçilirken, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdürü olarak atandı.

YENİ YÖNETİM KADROSU

Genel Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan’ın seçildiği belirtildi. Akabinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, uzun yıllardır TUSAŞ'ta çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Demiroğlu’nun Genel Müdür olarak atandığı duyuruldu. Demiroğlu, 2016 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Temel Kotil'den görevi devralacak.

MEHMET DEMİROĞLU'NUN KARİYERİ VE VİZYONU

Mehmet Demiroğlu, atamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Önümüzde kritik hedeflerimiz mevcut. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm dost ve kardeş ülkelerin bize ihtiyacı var. İşimize odaklanacağız. Şimdi çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, TUSAŞ bünyesinde son olarak 'Helikopter Genel Müdür Yardımcısı' olarak görev yapıyordu. Kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak başlayan Demiroğlu, ardından çeşitli uluslararası şirketlerde önemli görevler üstlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra, Renssealer Polytechnic Institute'ta yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

MEHMET DEMİROĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

Makine Mühendisliği Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute

Doktora, Renssealer Polytechnic Institute

MESLEKİ DENEYİM

Havacılık ve Uzay Mühendisi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi, 1996-1997

Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies, 1996-2001

Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International, 2001-2004

Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy, 2010-2012

Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014

Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

Ar-Ge Direktörü, TEİ, 2020-2021

TUSAŞ Akademi Başkanı, 2021-2022

Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ

Mehmet Demiroğlu'nun atanması, TUSAŞ'ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği önemli projeler için büyük bir adım olarak görülüyor. Demiroğlu’nun geniş tecrübesi ve vizyonu ile TUSAŞ’ın global havacılık ve uzay sanayii içerisindeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

TUSAŞ HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma sanayii alanında lider kuruluşlarından biridir. Şirket, hava platformları, uydu sistemleri ve çeşitli havacılık teknolojilerinde uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler ve hizmetler sunmaktadır. TUSAŞ, yenilikçi çözümleri ve geniş ürün yelpazesi ile Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedeflemektedir.