Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan seçilirken, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdürü olarak atandı.
YENİ YÖNETİM KADROSU
Genel Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan’ın seçildiği belirtildi. Akabinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, uzun yıllardır TUSAŞ'ta çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Demiroğlu’nun Genel Müdür olarak atandığı duyuruldu. Demiroğlu, 2016 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Temel Kotil'den görevi devralacak.
MEHMET DEMİROĞLU'NUN KARİYERİ VE VİZYONU
Mehmet Demiroğlu, atamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Önümüzde kritik hedeflerimiz mevcut. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm dost ve kardeş ülkelerin bize ihtiyacı var. İşimize odaklanacağız. Şimdi çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.
Demiroğlu, TUSAŞ bünyesinde son olarak 'Helikopter Genel Müdür Yardımcısı' olarak görev yapıyordu. Kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak başlayan Demiroğlu, ardından çeşitli uluslararası şirketlerde önemli görevler üstlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra, Renssealer Polytechnic Institute'ta yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.
MEHMET DEMİROĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ
Makine Mühendisliği Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute
Doktora, Renssealer Polytechnic Institute
MESLEKİ DENEYİM
Havacılık ve Uzay Mühendisi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi, 1996-1997
Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies, 1996-2001
Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International, 2001-2004
Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy, 2010-2012
Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
Ar-Ge Direktörü, TEİ, 2020-2021
TUSAŞ Akademi Başkanı, 2021-2022
Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ
Mehmet Demiroğlu'nun atanması, TUSAŞ'ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği önemli projeler için büyük bir adım olarak görülüyor. Demiroğlu’nun geniş tecrübesi ve vizyonu ile TUSAŞ’ın global havacılık ve uzay sanayii içerisindeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
TUSAŞ HAKKINDA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma sanayii alanında lider kuruluşlarından biridir. Şirket, hava platformları, uydu sistemleri ve çeşitli havacılık teknolojilerinde uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler ve hizmetler sunmaktadır. TUSAŞ, yenilikçi çözümleri ve geniş ürün yelpazesi ile Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedeflemektedir.