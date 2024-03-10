Halktan aldığı güçle 156 yıldır iyiliği yayan Kızılay olarak ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbiş, “Türk Kızılay olarak bu Ramazan ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ve insanlık dramının yaşandığı Gazze’deki mağdurlara öncelik vererek, yardımlarımızı daha çok ihtiyaç sahibine ulaştıracağız” dedi.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Başkan İbiş, “Yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, derdi olanla dertlenmenin, gönül birlikteliğinin doyasıya yaşandığı Ramazan ayında ‘Bu Ramazan Sensiz Olmaz’ sloganıyla bir yardım kampanyası düzenliyoruz. İhtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını bereketlendireceğimiz gelenekselleşen kampanyamızla milyonlara ulaşmayı hedefliyoruz. Farklı bağış seçeneklerimizle de Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimizin katkılarını talep ediyoruz. Yardımseverlerimize sunulan gıda yardımı seçeneğiyle, nakdi gıda desteğini veya hazırlanan gıda yardımlarını Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Zekât, Fitre ve Fidye bağışları ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız. İftar ve sahur yardımlarına yapılan bağışlarla Türkiye genelindeki aşevlerimizde kaynayan kazanlarda pişen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere sunacağız. Bayramlık giyim ve hediyelerimizle çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Bayramlık bağışlarınızla da daha çok çocuğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK KIZILAY YOZGAT ŞUBESİ RAMAZAN AYI BOYUNCA BAĞIŞLARI KABUL EDECEK

İbiş, Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığının Ramazan ayında yapacağı faaliyetler ve Kızılay’a bağışların nasıl yapılacağı konusunda bilgi vererek açıklamasına devam etti: “Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımız ilimizde Ramazan ayı içerisinde hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle nakdi bağışlar, gıda kolileri, gıda çekleri, kıyafet yardımları, ilimizde belli noktalarda vatandaşlarımıza iftar sonrasında mobil ikram aracımızda yapacağımız çay ve tatlı ikramları ile Ramazan ayını yardım ve faaliyetlerle dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın iftar ve sahur sevinçlerine ortak olmayı diliyoruz. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek için hayırseverlerimizin desteklerini yanımızda hissetmek bizi daha güçlü kılacak ve daha fazla ihtiyaç sahibi ailenin sofralarını şenlendirmiş olacağız. Zekâtlarınız, fitreleriniz, fidyeleriniz, gıda kolisi ve gıda çeki bağışlarınız, ayni yardım malzemesi bağışlarınızı Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımıza bağışlayabilmeniz için Ramazan ayı içerisinde İl Merkezinde belirli noktalara açacağımız yardım stantlarına, İl Merkezi Başkanlık binamıza gelerek, Şube Başkanlığımıza ait 1868 – 5471 nolu banka hesap numaramıza havale/eft yaparak, www.kizilay.org.tr internet sitesi üzerinden, 168 Çağrı Merkezimizi arayarak ve SMS yolu ile hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını kabul edeceğiz. Dayanışmanın gücünü ve iyiliği daha fazla hatırladığımız bu ayda Türk Kızılay’ını her zamankinden daha fazla sahipleneceğinize inanıyorum. Bu vesile ile tüm İslâm âleminin ve aziz milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze ve Filistin’de bu mübarek ay vesilesi ile zulmün ve katliamın bir an önce son bulmasını, mazlum coğrafyadaki din kardeşlerimizin ve çocuklarımızın da Ramazan Bayramına acıların son bularak girmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”