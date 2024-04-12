Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yeni bir adım atıyor. TFF'nin son açıklamasına göre, Süper Lig'in 32. haftasından itibaren ligin sonuna kadar önemli maçlarda yabancı VAR hakemleri görev alacak.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonuyla yaptığı görüşmeler sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından itibaren kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına geçilecek. Bu karar kapsamında, yalnızca İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz gibi Avrupa'nın üst düzey liglerinden gelen talepler kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) Türkçe ve İngilizce dilinde iletişim kurabileceği belirtilirken, bu nedenle VAR ekibinde İngilizce dilini bilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçileri de yer alacak. Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması yapılacak maçlar ise şu şekilde belirlendi: Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Galatasaray.