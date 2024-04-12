Tokat’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada olay yerinde vefat eden Nazife Çakmak’ın oğlu Ferhat Çakmak da tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti.

Bayramın birinci günü olan 10 Nisan tarihinde saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpışmış, Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken 8 yaralı da kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Kazada otomobil sürücüsü olan Nazife Çakmak’ın oğlu Ferhat Çakmak da ağır yaralı olarak Tokat Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı. 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çakmak, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.