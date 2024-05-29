Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduklarını söyledi.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için, bu kapsamında oluşturulan halk eğitim merkezlerinde görev alan yönetici, öğretmen ve usta öğreticilere hak kazandıkları ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi hususunda, gerekli işlemlerin yapılması için, MEB’e talepte bulunuldu.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel şunları söyledi: “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime devamını sağlamak, yeteneklerini üst seviyeye çıkarmak ve topluma uyumlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yaygın eğitim kurs programı hazırlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmediği yönünde sendikamıza bilgiler gelmektedir. Halk eğitim merkezlerinde görev alan öğretmenlere, hak kazandıkları ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmemesi Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırıdır. Türk Eğitim Sen olarak; hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için, bu kapsamında oluşturulan halk eğitim merkezlerinde görev alan yönetici, öğretmen ve usta öğreticilere hak kazandıkları ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi hususunda, gerekli işlemlerin yapılması için, MEB’e talepte bulunduk.”