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Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) öncülüğünde daha önceleri hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen ve gelenekselleşen “Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği” Ankara Valiliği himayesinde ve Mamak Belediyesi ev sahipliğinde 01-03 Kasım 2023 tarihlerinde Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İLGİ YÜKSEKTİ

TDÇV, Ankara Valiliği ve Mamak Belediye Başkanlığı yanı sıra Mamak Kaymakamlığı, Türk Dünyası Belediyeleri Birliği (TDBB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Maarif Vakfı, İştirakçi Kurum ve Kuruluşlar olarak şenliğe güç kattılar. Şenliğin öneminin bilincinde olan toplumun farklı kesimlerinden kurum ve kuruluşlardan, özel sektörden temsilciler ile pek çok kişinin katılım sağladığı görülen şenliğin Etkinlik Genel Başkanlığını TDÇV Başkanı Güngör Azim Tuna yürüttü.

Türkiye ile birlikte 18 farklı ülkeden projenin sergilendiği şenliğin Onur Kurulunda Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Dönem Koordinatörü Sultan Raev, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yer aldılar.

Görkemli açılış programı ile başlayıp yine görkemli kapanış programı ile bitirilen şenliğin içerisinde sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verildi. TDÇV Başkanı Güngör Azim Tuna’nın selamlama konuşmasıyla başlayan şenlikte protokol konuşmalarına da yer verildi.

Açılış programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçiliklerinden diplomatlar, TİKA Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, siyasi parti temsilcileri ve ilçe yöneticileri, Sayıştay Grup Başkanı, Türkiye Danıştay üyeleri, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Mamak Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ve Türk Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin yöresel müzik ve folklorik performansları ilgiyle izlendi ve heyecan verdi. Kapanış oturumuna protokol ile birlikte Gönül Dağı dizisi oyuncularından Feyza Işık ve Serkan Kuru da katıldı, konuşmalarıyla öğrencileri motive etti.

Ön değerlendirme öncesi 350’den fazla başvurunun olduğu şenlikte sergi alanının ve etkinlik süresinin verimli kullanılması maksadıyla 100 adet stant oluşturuldu ve sınırlı sayıda projeye programda yer verilebildi. Kapasite zorlanarak 120 civarında proje davet edildi ancak son hafta içerisinde mazeretlerini iletenler de oldu. Şenlikte 112 proje sergilenmek için son hazırlıklar yapıldı. Bunların 27 tanesi yurt dışındandı. Hava koşulları sebebiyle etkinlik için farklı şehirlerden gelen bazı katılımcılar geri dönmek zorunda kaldıklarını ve üzüntülerini ifade ettiler. Böylece etkinlikte 107 proje sergilendi. Bunların dışında sergilenme fırsatı bulamadıkları halde şenliğe gelip ilk gün çalışmalarını katılımcılara gösteren yüksek motivasyona sahip çocukların varlığı da gözlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Etkinlik Koordinatörlüğünü üstlendiği şenliğin Düzenleme Kurulunda Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Döğmeci, Mamak Belediyesi Teknoloji ve Inovasyon Müdürü Emre Tümer, TDÇV Mütevelli Üyesi Mehmet Çetin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Halil Gürbüz, TDÇV Mütevelli Heyet Üyesi Adem Yeşil, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Ömrüm Işıkay Gürbüz ve Eskişehir’den Mustafa Kürşat Korkmaz yer aldılar.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çad, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya ve Türkiye’den kabul edilip sergilenen projeler öğrenci ve öğretmenlerin tematik tartışma ortamı haline geldi.

Şenliğe ilgi yüksekti. Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Bartın, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak ve Ankara’dan sergilenmek üzere kabul edilen projelerin sahipleri çocuklar hem kaynaştılar hem de yeni dostluklar edindiler. Akran öğrenmesi gerçekleştirildi.

Öncekilerden farklı olarak bu şenlikte ev sahibi şehir olan Ankara’dan “Lise” kategorisinde 16 projenin de sergilenmesine imkân verildi. Böylece ortaokul düzeyinde eğitim gören çocuklar Liselilerin projelerini görüp esinlenme fırsatı da buldular.

AKADEMİSYENLER DEĞER KATTILAR

Şenlikte sergilenmeye değer görülen projeler Çevre ve sağlık, İklim değişikliği ve küresel ısınma, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Serbest ve Lise olmak üzere 5 farklı kategoride ayrıca değerlendirilerek ödüllendirildiler.

Etkinliğin Değerlendirme Jürisinde yer alan akademisyenler Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recai Kuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Düzce Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan ve Prof. Dr. Mecit Aksu, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Ünal ve Prof. Dr. Aynur Özcan ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Doç. Dr. İbrahim Erdoğan iş bölümü yaparak ön değerlendirme sürecinde başvuruları incelediler.

Sergi sürecinde stantları ziyaret ederek her kategori için ayrı ayrı öğrenciler projelerinin başında dinleyen Düzce Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan ve Prof. Dr. Mecit Aksu, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Ünal ve Prof. Dr. Aynur Özcan öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara farklı yönlerden sorular sorup zihinlerini ve ufuklarını açacak bir atmosfer oluşturmaya çalıştılar.

Şenliğin ilk günü yoğun biçimde geçti. Ankara içindeki ve diğer illerdeki üniversitelerden gelen akademisyenlerinde öğrencilerle bire bir yaptıkları söyleşilerle onlara yaptıkları işe farklı yönlerden bakmalarını destekleyici bilgiler paylaştı. Böylesi etkinliklerde akademisyenlerin çok küçük temaslarının öğrencilerin dünyasında yeni açılımlara vesile olacağı ve içerikte kalite artışını sağlayabileceği değerlendirildi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Çevre ve Sağlık kategorisinde Ankara Hacı Bayram Ortaokulu’ndan NesligülKaraoğulları, öğretmeni Çiğdem Altıkat ile Birincilik, Afganistan Türk Maarif Okulundan Muhammet Devlet Geldi öğretmeni Mir Abdulsamim Ansari ile ikincilik, Bartın Bilim ve Sanat Merkezi’nden Asya Güler, öğretmeni Muhanmmed Ali Savaş ile Üçüncülük, Yozgat Sorgun Bilim ve Sanat Merkezinden Muhammed Karadoğan, öğretmeni Merve Şirin ile Mansiyon ve Ankara Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezinden Yunus Alp Erbay, öğretmeni Müşerref Dalkılıç ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Kategorisinde Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezinden Ayşe Ebrar Uyanık öğretmeni Mevlüt Şahin ile Birincilik, Ordu Fatsa Ilıca Ortaokulundan Elanur Yıldız öğretmeni İbrahim Çoban İkincilik, Manisa Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezinden Bayram Ali Ekinci öğretmeni Murat Sayan ile Üçüncülük, Sinop Boyabat Bilim Sanat ve Sanat Merkezinden Eyüp Furkan Aslan öğretmeni Alkım Can Kalyoncu ile Manisyon ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulundan Işıknas Gürler öğretmeni Şebnem Gürler ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri kategorisinde Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezinden Yiğit Aydın öğretmeni Mustafa Palaz ile Birincilik, Kırgızistan Marif Vakfı Okullarından Salim Kunakunov öğretmeni RashidaSadykova ile İkincilik,Eskişehir Özel Atayurt Ortaokulundan Duru Boydağ öğretmeni Fulya Rallas ile Üçüncülük, Çorum Bilim ve Sanat Merkezinden Asude Aybir öğretmeni Mehmet Fidan ile Mansiyon, Ardahan Şehit Recep Kılıç Ortaokulundan Elif Melek Aydemir öğretmeni Sevgi Atalay ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Serbest kategoride Özbekistan’dan KosimovAkbarshoh danışmanı İbragımova Muazzam Khon ile Birincili, Afganistan Marif Vakfı Okullarından Abdul MosawerHellal İkincilik, Ankara Mamak Bilim ve Sanat Merkezinden Ceren Alim öğretmeni Evren Doğan ile Üçüncülük, Özbekistan’dan BoliyevaRohila ve OzodbekHoshimov danışmanları GulyonaBolieva ile Mansiyon, Pakistan Marif Vakfı Okullarından AyeshaHammad Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Lise kategorisinde Ankara Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesinden Akif Can öğretmeni Bünyamin Aktaş ile Birincilik, Ankara Başkent Anadolu Lisesinden Kerem Akçora öğretmeni Mustafa Akgül ile İkincilik, Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Yağız Kaan Arslan öğretmeni Olcay Özkan ile Üçüncülük, Ankara Mamak Bilim ve Sanat Merkezinden İbrahim Deniz Altun öğretmeni Tuğçem Eroğlu ile Mansiyon ve Arnavutluk Marif Vakfı Okulundan JusraHallunaj öğretmeni MajlindaGokaj ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

“KÜLLERİ ÜFLÜYORUZ”

Bu tür etkinliklerin bireylerde saklı olan potansiyelin açığa çıkmasına ve kurumlarda kapasite artışına olumlu etkisinin olacağına değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmesinde “Öğrenci projelerinin sergilendiği ortamların yarış havasında olmaması önemliydi ve buna özen gösterip katkı verenleri önemsiyorum. Düzenlenen şenliğin bir okul atmosferinde geçmesi, öğrenciler için eğitici ve her birimiz için de öğretici olması arzumuzdu. Bu yönüyle değerli bir buluşma oldu.” dedi.

Süreç içerisinde fedakarlık gösterenlerin her birinin çok değerli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, özellikle sergi süresince her gün özverili bir şekilde çabaları ve sürecin sağlıklı işlemesindeki karşılıklı anlayış içerisinde olmaları sebebiyle Songül Hatice Demirhan, Neslişah Yıldırım, Rabia Baba, Rasim Özçelik, Halime Öztürk Çoban, Özlem Çakırgöz, Ömer Akgün, Kübra Parlatan, Aydın Tirink ve Esra Memişoğlu ile ismini zikredemediğimiz kahramanların takdiri hak ettiğini belirtti ve “Türk Dünyası Çocuk Vakfı 6. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği” amacına ulaşmıştır dedi.

Böylesi şenliklerle Türkiye ve Türk Dünyası üzerindeki küllerin üflendiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üzerimizdeki küllerden sıyrılmamız gerektiğinin altını çizerek emeği geçenlere ve kendilerini bu güzel çalışmalara dâhil edenlere teşekkür etti.