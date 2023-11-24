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24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmayan İlçe Müdürü Yıldız, başta köy okulları olmak üzere ilçede eğitim veren okulları ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlayan Yıldız, öğretmenlere çeşitli hediyeler taktim etti. Ayrıca ziyarette öğrenciler ile de bir araya gelen Yıldız, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bu anlamlı günde geleceğin mimarı olan öğretmenlerin yanında olan Yıldız, “Öğretmenlerimizin yanında olmaktan oldukça mutluyuz. Her daim milli eğitim camiası olarak birlik ve beraberliğimizin daim olması için öğretmenlerimizin yanında olacağız. Öğretmenlerimizin meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.