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Reşit Bozdağ, şu sıralar vatandaşlar tarafından merak edilen ve arama motorlarında en çok aranan isimlerden biridir. İşte Reşit Bozdağ'ın hayatına dair detaylar...

Reşit Bozdağ kimdir Reşit Bozdağ nereli ve kaç yaşında-1

REŞİT BOZDAĞ KİMDİR?

Önceki Kısmetse Olur yarışmacısı olan Melis Buse Betkayan'ın eski sevgilisi Reşit Bozdağ, sosyal medyada "Serbest Hoca" olarak bilinmektedir. Kendisi aslen Şanlıurfalıdır ve eşi Hanife Bozdağ ile evlidir. Reşit Bozdağ'ın adı, Melis Buse Betkayan ile yaşadığı yasak aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalmıştır. Bozdağ, sosyal medya hesapları üzerinden sıkça paylaşımlar yaparak dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz aylarda, Reşit Bozdağ 'Yılın Başarılı Fenomeni' ödülüne layık görülmüştü.

Reşit Bozdağ kimdir Reşit Bozdağ nereli ve kaç yaşında-2

Sosyal medyada balya balya paralarla paylaştığı görüntülerin ardından Reşit Bozdağ, gözaltına alındı. Olay, geniş bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi