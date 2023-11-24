Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan yemek programına çok sayıda Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Diva Sen Yozgat Şube Başkanı Erhan Aydoğdu, "Sizler Kur'an'ın hadimleri olma yolunda Resul-i Ekrem'in (SAV) mirasçılarısınız. Bu mirası ona talip olan gönüllere ulaştırma görevi sizlerindir. Böyle bir görev değeri ölçüsünde büyük bir azim gayret ve sabır beklemektedir. Sizler kursunuza adım atan herkes için manevi bir rehbersiniz. Temsil ettiğiniz makam ve yüklendiğiniz misyonResulullahsallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi ile "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." en hayırlılar makamıdır. Zorlandığınız ve yorulduğunuz zamanlarda Nebevi usul sizlere ışık tutacak, ümit olacaktır. Bunun yanında biz STK'lar her koşul ve şartta 'en hayırlılar' makamının istek ve şikayetlerinde yanlarında olmak birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla Din gönüllüsü siz değerli hocalarımızın şahsında Bütün öğreticilerimizin İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlarımızın sendikalı olsun veya olmasın sosyal etkinliklerde, hüzün ve sevinçlerinde, en güzel ve kötü zamanlarında hukuk hizmetlerimiz, sosyal hizmetlerimiz, ulaşım hizmetlerimiz ve misafirhane hizmetlerimiz 7/24 danışmanlık hizmetlerimiz ile yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kur’an kursu öğreticilerinin yoğun katılım sağladığı program sonrası Diva Sen Yozgat Şubesi tüm Kur’an kursu öğretmenlerine günün anısına hediye takdim etti.