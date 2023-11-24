Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eski bir Kısmetse Olur yarışmacısı olarak tanınan Melis Buse Betkayan'ın hayatı, sevgilisi Serbest Hoca Reşit Bozdağ'ın tutuklanmasıyla gündeme gelmiş durumda. İşte, Melis Buse Betkayan'ın yaşamına dair detaylar:

Melis Buse Betkayan Kimdir?

1992 yılında İstanbul'da doğan Melis Buse Betkayan, aslen Sivaslıdır. 1.74 metre boyunda olan Betkayan, eğitimini Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kısmetse Olur programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Betkayan, yarışmada Erdem ile başlayan bir ilişkiye sahipti, ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmamıştı.

Melis Buse Betkayan, estetik müdahaleleri ve yaptırdığı botoks uygulamalarıyla da dikkat çekmişti. Günümüzde "Serbest Hoca" olarak bilinen sevgilisi Reşit Bozdağ'ın yaşadığı şiddet olayları gündeme bomba gibi düştü. Betkayan, bir canlı yayında Bozdağ ile devam eden ilişkisini açıklarken herkesi şaşırttı. TikTok'ta yaptığı içeriklerle dikkat çeken Melis Buse Betkayan, Ağustos ayında yılın en iyi çıkış yapan TikTok fenomeni ödülünü kazandı.

Sonuç olarak, Melis Buse Betkayan'ın yaşamında aşk, kariyer ve kişisel başarı gibi pek çok önemli detay bulunmaktadır. Bu süreçte yaşadığı olaylarla gündemi sarsan Betkayan'ın hayranları, merakla gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.