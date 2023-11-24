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Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “Yönetim olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi iş dünyasının sorunlarını çok önemsiyoruz. Sorunlarımıza müşterek çözüm üretebilmek için istişare ortamları oluşturmaktayız. Meslek Komitelerimiz, Oda ve Üye kaynaşmasında en önemli görevi üstlenen, vazgeçilmez organlarımızdır” dedi.

Arslan, Oda bünyesinde çalışmalarını yürüten Meslek Komitelerinin sorunlarının, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin görüşülerek değerlendirildiği ve sektörler arası dayanışmanın amaçlandığı toplantıda meslek komitesi üyeleri söz alarak, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirdi.

Üyelerden gelen talep ve sıkıntıları yakından takip ettiklerinin altını çizen Başkan Arslan, “Özellikle çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın RifatHisarcıklıoğlu başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sizlerin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda bizimle iletişim içinde olmanız çok kıymetli. Çünkü sizden gelen talepler bizlere de yol göstermekte” ifadelerini kullandı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizlerden aldığımız güç ile Sorgun iş dünyasının sorunların çözümü, sıkıntılarının giderilmesi noktasında her ortamda sesiniz olmaya sorunlarınızı her platformda anlık olarak ifade etmeye azami özen gösterdiklerini belirten Arslan, “bugün burada hazır bulunan 51 Meslek Komitesi Üyemize, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimize ve Disiplin Kurulu üyelerimize toplantımıza iştirak ettikleri için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.