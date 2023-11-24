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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesi için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Güncel bir gelişmeyi yansıtan son dakika haberi, ekonomiye dair önemli düzenlemeler içeren yeni bir torba teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu ortaya koydu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeyi açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışan emeklilere yönelik bu mali destek için ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini duyurdu.

Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye ile ilgili detayların çalışma sonrasında netlik kazanacağını belirtti. "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" diyen Güler, bu adımın emeklileri sevindirecek bir gelişme olduğunu vurguladı.