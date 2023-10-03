Başkan Çınarer, “Türk Dünyası bugün tek bir çatı altında bir araya gelerek daha güçlü ve mütearife bağlar kurmanın ve geleceği birlikte inşa etmek üzere oluşan siyasi iradenin kurumsallaşmasının sembolü olan Nahçıvan Anlaşmasının 14. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor” dedi.

Çınarer yaptığı açıklamada, “Türk Dünyasında asırlık tarihi bağlardan kaynaklanan yapıcı işbirliği ve ilişkilerin, siyasetten, ekonomiye, ulaştırmadan, gençlik ve spora, eğitimden turizme kadar farklı pekçok alanda yapılan çalışmalar, geliştirilen somut projelerle meyvesini vermekte olduğu Türk Konseyi’nin kuruluş yıldönümü olan 3 Ekim, her yıl aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olarak kutlanmaktadır. Türk Devletleri arasında kurulan otuz yıllık ortaklık, daha kurumsal unsurlarla sürekli olarak gelişmekte ve dünyanın dört bir yanındaki Türk halkları, ortak tarih, kültür ve dil ile birlikte karşılıklı çıkarlar temelinde ortak bir geleceğe doğru yol almaktadır.

Türk Dünyası'nın işbirliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyi, Devlet Başkanlarının öncü rolü ile yeni hedeflerin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platformdur” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)