Yozgat'ta bir devir kapanıyor! Yeni sistem günden güne yaygınlaşıyor Yozgat'ta bir devir kapanıyor! Yeni sistem günden güne yaygınlaşıyor

Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli Valisi olduğu dönemde kendileriyle birebir ilgilenen Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, öğrencileri Yozgat’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Tunceli halkına ve Munzur Üniversitesi’ne selamlarını iletti.

Öğrenciler Vali Özkan’ı Ziyaret Etti1

Öğrenciler, Vali Özkan’ın Tunceli Valiliği dönemi boyunca kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek, Yozgat’ta gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirttiler.

Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde başarılar dileyerek, kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi