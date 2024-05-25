Munzur Üniversitesi öğrencileri, Tunceli Valisi olduğu dönemde kendileriyle birebir ilgilenen Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, öğrencileri Yozgat’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Tunceli halkına ve Munzur Üniversitesi’ne selamlarını iletti.

Öğrenciler, Vali Özkan’ın Tunceli Valiliği dönemi boyunca kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek, Yozgat’ta gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirttiler.

Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde başarılar dileyerek, kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.