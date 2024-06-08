Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlar uyarıldı. Detaylar haberimizde:

Valilik vatandaşları, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü öğleden sonra il genelinde beklenen kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü 12.00-21-00 saatleri arasında Yozgat geneli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak Yağış Uyarısı1

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “8 Haziran 2024 Cumartesi günü öğleden sonra ilimiz genelinde; kuvvetli yağış bekleniyor!” denildi.

Sağanak Yağış Uyarısı2

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.”

Muhabir: Hakan Demirbaş