Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlar uyarıldı. Detaylar haberimizde:

Valilik vatandaşları, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü öğleden sonra il genelinde beklenen kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü 12.00-21-00 saatleri arasında Yozgat geneli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “8 Haziran 2024 Cumartesi günü öğleden sonra ilimiz genelinde; kuvvetli yağış bekleniyor!” denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.”