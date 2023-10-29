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TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 81 il ve 661 ilçedeki okullarda 5121 Bilim Söyleşisi düzenlenmesi öngörülmektedir.

Türkiye genelinde 189 üniversiteden 2903 bilim insanının düzenlenecek söyleşilerde yer alması bekleniyor. Bilimin farklı alanlarındaki temel ve uygulamalı çalışmalardan öğrenciler haberdar ediliyor. Öğrenciler ülkenin önde gelen bilim insanlarına doğrudan sorular sorup cevaplar alıyorlar.

Bilim İletişimi açısından farkındalığı ve ilgiyi artırmaya yönelik faaliyetleriyle de tanınan Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında gittiği Kırıkkale’de “Atom ve Molekül Topaklarının Yapı ve Enerji Analizleri” başlığı altında liseli gençlerle bilgiler paylaştı.

Kırıkkale Fen Lisesi Konferans Salonunda 27 Ekim 2023 Cuma günü gerçekleştirilen toplantı Okul Müdürü Barış Küçük’ün selamlama konuşması ve “Bilim Dostu TÜBİTAK” isimli tanıtım videosunun gösterimi ile başladı. Müdür Başyardımcısı Mehmet Özdemir’in etkinlik için Temsilci görevini üstlendiği programa öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerden de katılanlar oldu.

Atom ve moleküllerin yapısında nelerin olduğu, kovalent ve iyonik bağ türleri, kimyasal isimlendirmeleri, yeni molekül sentezlemenin önemi, bazı temel kavram ve niceliklerin tanımlamaları ile başlayan söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendi kariyer hayatından ve araştırma konularından da bahsederek öğrencilerin meraklı biçimde sordukları sorulara da cevaplar verdi.

Lise öğrencilerinin derslerde temel düzeyde gördükleri, gerek Fizik ve gerekse diğer derslerde öğrendikleri pek çok yaklaşımın ileri araştırma konularında da ele alındığından söz açan Prof. Dr. Böyükata, bütün derslerde gördükleri her konu için hayatta karşılığının olduğunu düşünmeleri ve bu karşılığın ne olduğunu kendilerine öğretmenlerinin anlatmasını beklemek yerine; araştırarak kendilerinin bulmasının daha doğru olacağını söyledi ve bu yönde tavsiyelerde bulundu.

Atom ve molekül komplekslerinin yapısal değişimlerinin farklı özellikler gösterdiğini, aynı tür ve aynı sayıda atomlardan oluşan sistemlerin farklı geometri biçimlenmelerinin tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri ortaya çıkardığın, nano ölçekte yapılan çalışmaların günümüzde çok daha önemli hale geldiğini ve gelecekte bu önemin daha da artacağının gözlendiğini örneklerle ortaya koydu.

Hesaplamalı kimyasal fizik alanında bor atomu ile ilgili yaptığı çalışmalardan örnekler de gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kafes yapılı nanotopakların ilginç özelliklerinin yeni uygulama alanlarıyla çok daha çekici hale geleceğini düşündüğünü ifade etti. Benzer şekilde diğer geometrik şekillere sahip izomerlerinde farklı davranışlarının yeni özellikleri ile dikkat çekeceğini zamanla daha iyi görmek mümkün olabileceğine değindi.

Öğrencilerden gelen sorular ışığında öncü bilim insanlarından verdiği örnekler ile bilimin evrensel oluşuna da ayrıntılı biçimde değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, birinci nesil üniversitelerde bilgi üretmenin, ikinci nesil üniversitelerde bilgi üretme ve araştırma yapmanın, yeni nesil üniversitelerde de bilgi üretme ve araştırma yapmanın yanı sıra girişimcilik boyutunun da önemli hale geldiğini tarihi geçmişi içerisinde misaller vererek izah etti. Bütün dünyada bilimin ilerlemesi tek bir coğrafyanın ya da bir milletin malı olarak ilerlemediğini ortaya koydu. Her zaman uluslar arası etkileşimin var olageldiğinin altını çizdi.

Söyleşi programı Okul Müdürü Barış Küçük’ün, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri sayesinde öğrencilerle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden değerlendirmesi, teşekkür konuşması ve plaket takdimi ile son buldu. (Haber Merkezi)