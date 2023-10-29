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Belediye konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kaymakam Fatih Topuz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam eden program, sinevizyon gösterimi ve öğrenciler tarafından okunan şiir dinletilerinin ardından son buldu.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Bizlerde bu vesileyle bir kez daha Sivas Kongresi’ne delege, 1. Meclise mebus vermiş, “Kuruluşa ve Kurtuluşa Şahit Olmuş Şehir” Akdağmadeni adına Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını tebrik ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Tarihle birlikte var olan, çağ açıp çağ kapatan, İ’layıKelimetullahmisyonunu üstlenip cihanın dört bir tarafına adalet mührünü vuran, zalime Yavuz, mazluma Yunus olan Yüce Türk Milleti’nin kıyamete dek payidar olmasını diliyoruz. Ne mutlu Türküm Diyene” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)