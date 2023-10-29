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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Suyun Önemi ve Su Ayak İzi" başlıklı eğitim düzenlendi.

Dr. Murat Ay yaptığı açıklamada; “Yaşadığımız gezegenin yüzde 70’i sudan oluşmaktadır. Bu su oranının yalnızca yüzde 3’ü içilebilir tatlı su kaynağı olarak bilinmektedir. Ulaşılabilen tatlı su kaynaklarımız ise yüzde 1’ine tekabül etmektedir. Hal böyle olunca hem küresel olarak hem de ulusal olarak su kullanımı ve tüketimine dikkat etme hassasiyetinin önemine dikkat çekmektedir. Su krizi tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir konudur. Dünya genelinde artan nüfus, iklim değişikliği, sabit kalan su kaynağı, ufukta ciddi bir su krizine neden olabileceği öngörülmektedir. Günümüzde seksen yıl önce tükettiğimiz suyun neredeyse dört katını tüketir hale geldiğimiz görülmektedir. Çağımızda gereğinden fazla su tüketimi yapıyor, sessiz kalıyor ve çözüm bulmakta gecikiyoruz. Son yılların en mühim hadisesi olan sürdürülebilirliktir. Su tüketimi ve suyun geleceği açısından sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Birleşmiş Milletler’in (BM) 2021 yılında açıkladığı Su Kalkınma Raporu’na göre, 3 milyardan fazla insanın suya erişim olanağı bulunmamaktadır ve 2030 yılına kadar su kıtlığının yüzde 40 seviyelerine yükseleceği öngörülmektedir” ifadelerine yer verdi. (Yasin Nazım Kayhan)