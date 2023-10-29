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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 2022 yılında eğitim ve öğretime açılan Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş Kur'an kursunda 5 sınıfta 86; TOKİ Ensar 4-6 Yaş Kuran Kursu, iki sınıfta 24 öğrenci ile birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılında da Kur’anı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve ahlak eğitimi devam ediyor.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, “Yusuf Telli, Nazmiye Taşdemir, Münir Şahin başta olmak üzere emeği geçen hayırseverlerimize çocuklarımızın eğitimi için gayret sarf eden hocalarımıza ve çocuklarını Bizlere teslim eden emanet eden velilerimize teşekkür ederiz. Kayıtlarımız devam ediyor. Bu imkanı kaçırmayalım. Fidan yetiştirmeye devam edelim. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah” ifadelerini kullandı. (İlknur Erkol)