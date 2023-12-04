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Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen Trendyolmilla markası, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Trendyol platformunda artık satışa sunulmayacak.

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1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni e-ticaret düzenlemelerine dayanıyor. Söz konusu düzenleme ile birlikte, e-ticaret platformları kendi markalarına ait ürünleri kendi platformlarında satamama zorunluluğu getirildi.

Trendyolmilla Neden Kapanıyor (3)

Trendyolmilla, Trendyol'un kendi markası olarak öne çıkan bir kadın giyim markasıdır. Ancak, alınan bu yeni karar doğrultusunda, 1 Ocak 2024 tarihiyle birlikte Trendyolmilla ürünleri Trendyol üzerindeki satışlardan çekilecek.

Kaynak: Haber Merkezi