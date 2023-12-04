Tahmini Okuma Süresi: dakika

Trendyolmilla Kapanıyor mu? Trendyolmilla Neden Kapanıyor? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgili içeriği haberimizde derledik.

Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen Trendyolmilla markası, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Trendyol platformunda artık satışa sunulmayacak.

1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni e-ticaret düzenlemelerine dayanıyor. Söz konusu düzenleme ile birlikte, e-ticaret platformları kendi markalarına ait ürünleri kendi platformlarında satamama zorunluluğu getirildi.

Trendyolmilla, Trendyol'un kendi markası olarak öne çıkan bir kadın giyim markasıdır. Ancak, alınan bu yeni karar doğrultusunda, 1 Ocak 2024 tarihiyle birlikte Trendyolmilla ürünleri Trendyol üzerindeki satışlardan çekilecek.