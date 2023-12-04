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Son zamanlarda ülkemizde ardı ardına gerçekleşen zamlar, özellikle yılın son ayında ısınma ihtiyacı için alınan kömür fiyatlarına etki etti. Meteoroloji kaynakları, El Nino kışının sert geçeceğini duyurdu, bu da vatandaşları kömür fiyatlarındaki artışla karşı karşıya bıraktı.

METEOROLOJİDEN GELEN SERT KIŞ UYARISI

Ülkemizde yaşanacak sert kışa dair meteoroloji kaynaklarından gelen haberler, vatandaşları ısınma konusunda endişelendirdi. Bu durum, özellikle kömür tüketen dar gelirli kesimi olumsuz etkiledi.

KÖMÜR FİYATLARINA YÜZDE 125 ZAM GELDİ

Kömür kullanımının yaygın olduğu ülkemizde, kışlık kömür fiyatları geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdi. Yerli ve ithal kömür fiyatları, ortalama 2.500 TL ile 4.000 TL arasındaki seviyelerden, gelecek kış için 7 bin 250 TL ile 9 bin TL arasına çıktı. Bu, kömür fiyatlarına yüzde 125'in üzerinde bir zam anlamına geliyor.

ODUN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 140'I AŞTI

Kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılan odunun ton fiyatları da geçen yıla göre önemli bir artış gösterdi. Odun fiyatları, geçen yıl 2 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arasındayken, yeni yılda 7 bin TL ile 9 bin TL aralığına çıktı. Odun fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 140'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET VE İCRA DOSYALARINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ

2024 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlarken, ekonomik zorluklar devam ediyor. Borçlarından dolayı güçlük çeken vatandaşların icra dosya sayısı artarken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 684 TL'ye kadar yükseldi. Asgari ücret ise 11 bin 402 TL olarak belirlendi, bu da vatandaşların geçim sıkıntısına neden oldu.

Yaşanan bu ekonomik sıkıntılar, soğuk kış aylarında ısınma maliyetlerinin artmasının yanı sıra, genel geçim sıkıntısını da beraberinde getiriyor.