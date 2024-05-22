Çekerek ilçesinde karayolu kenarındaki istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.

Çekerek-Sorgun karayolu Gökdere ve Beyyurdu köyü arasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle karayolundaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle yola düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü.

Yola düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken karayolları ekipleri bölgede tedbir amacıyla önlem aldı. Ekipler, yola düşen taşları iş makineleriyle temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.