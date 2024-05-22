SEDDK eski Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, tazminat hesaplamalarının yeniden düzenleneceğini ve sigorta şirketlerinin zorunlu teklif verme yükümlülüğünün kaldırılacağını açıkladı. Ayrıca, trafik operasyon merkezi kurulması planlanıyor.

Eroğlu, 2023 yılında altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve 2024 yılı itibarıyla trafik sigortasında köklü değişiklikler yapılacağını belirtti. Yeni düzenlemelerle tazminat hesaplama sistemi değişecek ve trafikteki olumsuz davranışları azaltarak kaynaklardaki zararların minimize edilmesi hedeflenecek.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına değinen Eroğlu, tazminat hesaplamalarının yasalara uygun hale getirileceğini ve bu doğrultuda sektörün ödeme düzenlemelerinin yeniden yapılacağını ifade etti. Eroğlu, trafik kazalarının azaltılmasının ve yüksek hasar bölgelerinin çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası yaptırma sürecinde yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Eroğlu, şirketlere uygulanan cezaların ve tarife artışlarının mevcut sorunları çözmediğini belirtti. Trafik sigortasının sigorta şirketleri için zarar veren bir alan olduğunu ve bu şirketlerin finansal dengelerini korumak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Eroğlu, yeni düzenlemelerin detaylarını paylaşırken, "Eğer istediğimiz sonuca ulaşamazsak, trafik operasyon merkezi kuracağız. Altyapımız hazır" dedi. Zorunlu teklif verme uygulamasının kaldırılacağını da duyurdu.

Tahkim sisteminin asıl amacının dışına çıktığını ve bir "kangren haline" dönüştüğünü ifade eden Eroğlu, maliyetleri kontrol altına almadıkları takdirde trafik branşında yeni maliyetlerle karşılaşacaklarını belirtti.

Doğal afet sigortalarında da yeni uygulamalar devreye girecek. Eroğlu, DASK'ın deprem bölgelerinde 13,5 milyar TL ödeme yaptığını ve sistem altyapısının geliştirilerek yeni uygulamaların devreye alınacağını söyledi. KOBİ'lerde sigortalılık oranının %50 olduğunu ve reel sektördeki fabrikaların afet ve sürdürülebilirlik planlarının olmadığını ifade etti.

Son olarak, deprem araştırma komisyonu kurma gerekliliğini vurgulayan Eroğlu, Kasım ayında teminat tutarlarının güncellendiğini ve metrekare fiyatının 1.508 TL’den 3.016 TL’ye çıkarıldığını belirtti.