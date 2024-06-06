Yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker ve birçok kişi katılım sağladı.

Kooperatif Başkanı Nimet Türker, toplantı sonrasında açıklamada bulundu.

“PROJE KATKI SUNACAK”

Türker açıklamasında, “Türkiye’deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Toplantısına katılım sağladık. Kadınların iş gücüne katılımını ve kadın girişimciliğinin desteklenmesini destekleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a, bu güzel projeyi bizlerle buluşturan KEDEV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifler Birliğine çok teşekkür ederiz. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesinin, ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunacağına inanıyoruz. Kadın kooperatiflerinin daha güçlü bir şekilde çalışmalarına zemin hazırlayan böylesi kıymetli bir projede yer almaktan çok mutluyuz emeği geçenlere ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLENEN BİR TÜRKİYE VAR”

Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi kapanış toplantısında konuşan Göktaş, program sayesinde kadın kooperatifçiliğinde önemli bir yol katedileceğine yürekten inandığını söyledi.

Bakan Göktaş, çalışmaya öncü olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

Ekonomik ve ticari hayatın en önemli aktörlerinden birinin kooperatifler olduğunu belirten Göktaş, "Kooperatifler geçmişten bugüne her daim toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan tarım kooperatifleri, şehirlere yoğun göçün yaşandığı zamanlarda kurulan konut kooperatifleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda varlık buldu. Kadın kooperatifleri ise 1999 depreminden sonra kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla faaliyetlerine başladı" diye konuştu.

Bu kapsamda kooperatiflerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dayanışmanın eşsiz bir örneğini sunduğunu kaydeden Göktaş, sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir imkan sağladıklarını vurguladı.

Göktaş, bugün dünyada 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunduğunu aktararak, "Türkiye'de de benzer biçimde yaklaşık 54 bin kooperatif ve 7 milyonu aşkın ortak bulunuyor. Bugün özellikle kadınların kooperatif ile başlayıp istihdam sağlayan başarılı girişimciler olmalarına şahit olmak bizleri son derece mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN TEMELİNDE KADINLARIYLA GÜÇLÜ OLAN BİR TOPLUM VARDIR"

Her bir kadın kooperatifinin başarı hikayesinin bulunduğuna vurgu yapan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Bu anlamda aile ve toplum refahının artmasında büyük etkisi olan kadınlar, iş hayatına bir dinamizm kazandırıyor. Bilimden teknolojiye, sanayiden tarıma kadar pek çok sektörde sayıları gittikçe artan kadın girişimciler, çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralıyor. Nitekim kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını yaratıyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyorlar. Bilgi ve becerilerini, tecrübelerini geliştiren, birçok eğitim fırsatına erişebilen kadınlar bu sayede kendilerine daha çok güveniyor."

Göktaş, kendilerinin de Bakanlık olarak kadın kooperatifleri alanında farkındalık oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatarak, bu kapsamdaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler ürettiklerini dile getiren Göktaş, "Ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz. Ayrıca yine kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almaları için destek oluyoruz. Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl web portalımızı erişime açtık. Bu portal ile kadın kooperatiflerinin iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kataloglarını yayımlayarak satışlarını artırmalarına destek oluyoruz" dedi.

Göktaş, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın girişimciliğini destekleyen ve kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attıklarını kaydederek, "Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarla 2002 yılında yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştırdık. 12. Kalkınma Planı'mızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından, programa katılan kadın kooperatif temsilcileriyle özçekim gerçekleştirdi.

Programda, KEDV Genel Müdürü Şengül Akçar da selamlama konuşması gerçekleştirdi.