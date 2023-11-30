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Türkiye'nin konut sektöründeki lider kuruluşlarından biri olan TOKİ, uygun fiyatlı konut ve iş yeri fırsatları sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler ve yatırım yapmak isteyen girişimciler için kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmenin tam zamanı!

Toplamda 83 iş yeri ve 65 konut, %25 peşinat ve 60 ay vade seçeneği ile satışa sunuluyor. Ankara, Konya, Samsun ve Diyarbakır'da bulunan bu özel projeler, uygun fiyat politikası ile dikkat çekiyor. Konut sahibi olmak isteyenler için belirlenen fiyat 1 milyon 200 bin TL, iş yeri almak isteyenler ise 945.000 TL ödeyerek yatırımlarını gerçekleştirebilecekler.

TOKİ'nin bu özel kampanyasından yararlanmak için başvuruları kaçırmayın! Detaylı bilgiler ve başvuru şartları için TOKİ resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın TOKİ satış ofisinden bilgi alabilirsiniz.